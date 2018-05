El “Cacique” apostó por la continuidad

Entre todas las bajas que tuvo para visitar ayer a Cerro en el Tróccoli, Alexander Medina prefirió mantener a Álvaro González en el equipo luego de haber sido clave en la victoria de Nacional en el debut del Intermedio el miércoles con Fénix.

El “Tata” había aparecido en el Gran Parque Central como lateral derecho por la ausencia de Jorge Fucile, pero ayer el “Fuchi” estaba disponible y fue titular. Por ello González apareció como volante contra el sector derecho para juntarse con Matías Zunino, su socio en el último juego.

Pero Medina y el “Tata” tuvieron, literalmente, un golpe en su planificación. El volante sufrió una falta (a los cinco minutos) que lo complicó durante todo el primer tiempo impidiéndole jugar cómodo: no recuperó bien, no la pasaba bien y no generaba bien; se lo notaba incómodo.

Pero además del “Tata”, Medina había colocado a todo un equipo que plasmó a la perfección la idea. Al menos una parte de ella.

Christian Oliva y Sebastián Rodríguez, dos volantes con juego a uno o dos toques y siempre precisos, hicieron que Nacional controlara la pelota y el juego. Además, el balón salía bien jugado desde el fondo con Diego Arismendi y Diego Polenta. Es verdad que finalmente empató el partido, pero dejando de lado los errores defensivos en los goles, el tricolor fue un equipo que dominó, generó (sobre todo en el segundo tiempo) y anotó dos goles en los primeros 45 minutos.

Los laterales fueron importantes en los goles dando las asistencias: Fucile con un centro para el 1-0 de Gonzalo Bergessio y Alfonso Espino con el pase a Sebastián Fernández para el 2-1 antes del descanso.

EL DATo Nacional tuvo 18 tiros Entre los cuatro tiros afuera, 11 al arco, uno al palo y dos goles.

Sin embargo, ninguno de los dos marcadores de punta encontró un socio como sí lo habían tenido en otros partidos. En cada subida de Fucile por derecha faltó un “Tata” González al 100% o Zunino en su mejor nivel; en ninguna de las corridas del “Pacha” estuvo Gonzalo Bueno o Carlos de Pena para seguirle el ritmo.

Nacional tuvo la pelota y fue mejor que Cerro en el primer tiempo, cuando anotó los dos goles, pero le faltó profundidad y presencia por las bandas, justamente por donde llegaron las asistencias para los dos goles. Para el complemento el partido tuvo más espacios, fue más de ida y vuelta y el tricolor siguió generando tantas chances de gol que cerró el partido con 14 tiros al arco, un palo y dos goles.



Cuatro lesiones, más dos altas y una baja

Nacional es uno de los equipos más golpeados por lesiones del presente Campeonato Uruguayo, entre las varias bajas que sufrió el torneo, muchas de gravedad.

Ayer se sumó Álvaro González a la lista, luego de un golpe sufrido a los cinco minutos de partido y que, pese a resistir todo el primer tiempo con la molestia, debió ser retirado en el descanso.

La baja del “Tata” se suma, aunque aún resta saber la gravedad de la misma, a las de Guzmán Corujo (rotura de ligamentos), Gino Peruzzi (desgarro), Carlos de Pena (distensión muscular en posterior) y Gonzalo Bueno (desgarro).

Pero también el “Cacique” tuvo el dolor de cabeza por las lesiones de Luis Aguiar, que recién volvió ayer para estar presente en el banco (sin minutos) un mes después del desgarro y la de Tabaré Viudez, dos fechas ausente. Antes, Matías Zunino había sido baja por casi un mes y luego de ser figura en los últimos meses, le está costando recuperar su nivel.

Por estas horas se deberá esperar el diagnóstico de la lesión del “Tata”, pero las lesiones es una preocupación continua para Nacional.