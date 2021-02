"Cachimba" Correa fue el héroe del debut en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Justo se dio que me tocó convertir el gol y fue muy lindo, pero siempre trato de entrar de la mejor manera”, dijo Martín Correa quien el martes ingresó a los 84’ del partido que Liverpool empataba 1 a 1 con Universidad Católica de Ecuador en su debut en la Copa Libertadores y a los 91’ le dio la victoria al negriazul.

“Anteriormente había tenido la posibilidad de pegarle a otra pelota y dudé, dudé y no lo hice. Entonces cuando me quedó la segunda no dudé, arranqué para el arco y cuando vi que entró fue una alegría impresionante”, explicó sobre su conquista.

"Se me tiraron todos arriba no podía ni respirar. Me aplastaron. Tenía una rodilla en la cara, la otra en el estómago, no podía respirar ahí abajo del todo, pero valió la pena”, contó entre risas sobre el festejo.

“Cachimba” sufrió de afuera hasta que pudo entrar a poco del final y reconoció que el primer tiempo les costó mucho. “No encontrábamos los espacios y estábamos imprecisos con la pelota. Lo intentamos por varios caminos, pero era difícil entrarles. En el segundo tiempo hubo más espacios, nos fuimos acomodando y fuimos superiores”, analizó desde la burbuja de Lomas de Zamora a la que entraron después del partido ante los ecuatorianos y no saben cuando saldrán. Dependerá de cómo les vaya en la Libertadores. En principio hasta cumplir con la cuarentena cuando regresen de jugar la revancha en Quito.

BURBUJA Extrañando a Ramiro En tiempos de burbuja Martín va a extrañar mucho a su hijo Ramiro, de cinco meses. “Va a ser complicado, pero son cosas de la profesión”.

“Allá el partido va a ser de otra manera, entre otras cosas por la altura. Va a ser complicado, pero lo veremos más adelante. Porque primero tenemos que pensar en el partido con Peñarol”, dijo quien lleva un año en Liverpool y termina su contrato cuando finalice el Uruguayo.

“El tema de conseguir los resultados sirvió mucho para potenciar al equipo y el rendimiento de cada uno. Lo que hace Marcelo (Méndez) no es muy diferente a lo anterior, capaz que es menos posesión y un poco más directo. Es bastante similar porque Liverpool viene siguiendo una misma línea y eso es muy bueno”, finalizó el héroe del debut en la Libertadores.