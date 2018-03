"Cachila" sufrió un esguince de rodilla

Ramón Arias encendió la alarma en Los Aromos y es que luego de un choque con Gabriel Fernández, que le provocó un fuerte dolor en su rodilla, se estaba evaluando la evolución del "Cachila" para conocer el grado de la lesión.



Si bien en un momento se pensó en que tenía comprometidos los meniscos, se trata de un esguince de rodilla, según afirmó el doctor Edgardo Rienzi en el programa "Último al arco" de Sport 890. "Ramón (Arias) hizo un poco de derrame articular y ayer (por el jueves) nos dimos 24 de espera. Se le dio anti inflamatorio y esperamos su evolución que por suerte es muy buena. El derrame está muy discreto y por eso decidimos darnos otras 24 horas y probar (este sábado) para decidir si está a la orden o no."



Cabe recordar que este sábado Peñarol enfrenta al Torque por el Torneo Apertura, mientras que el miércoles tendrá un encuentro importante por la Copa Libertadores, ante Atlético Tucumán en el Campeón del Siglo.



Respecto a estos dos partidos, el médico aurinegro afirmó: "Ramón siempre quiere estar y no importa el partido. Para tomar la decisión tenemos que tener los arguemntos contundentes y hoy estaríamos en duda. Mañana en la mañana (por el sábado) lo probamos y según cómo lo encontremos jugará o no. Lo importante es que se descarta una lesión grave de rodilla."