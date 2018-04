Hasta el viernes a la tarde Ramón Arias hizo que los hinchas de Peñarol se comieran las uñas de los dedos. Es que el jueves el zaguero no pudo terminar la práctica por un fuerte dolor en su rodilla. Tras un choque con el “Toro” Fernández, terminó con la zona inflamada.



El panorama no era alentador y sumados los últimos antecedentes que sufrió el club en el aspecto sanitario, hizo que algún fanático ya hablara de una especie de maldición sobrevolando Los Aromos.



Sin embargo, los estudios realizados por el cuerpo médico aurinegro determinaron que el jugador solo tenía un fuerte esguince de rodilla. Ahí, respiraron todos... Los hinchas y “Leo” Ramos. Solo quedaba esperar su evolución de cara al partido del miércoles ante Atlético Tucumán por la segunda fecha de la Copa Libertadores.



Sin embargo, el “Cachila” superó todos los pronósticos y jugó ayer mismo. Fue la gran sorpresa que circuló por los pasillos del Centenario cuando se anunciaba que Luis Maldonado iría en su lugar.



Por ese motivo, cuando anunciaron la oncena inicial por los parlantes del estadio, Arias les ganó a todos en el aplausómetro. Con apenas poco más de un año en el club, se ganó el afecto de la tribuna en base al sacrificio con el que disputa cada pelota.



“Cachila” dio un respiro en medio de la mala racha y le sacó una sonrisa a los hinchas carboneros. Con Lucas Viatri en constante mejoría pero sin fecha de retorno, sin Walter Gargano hasta el mes de septiembre y con el reciente desgarro que sufrió el ecuatoriano Fidel Martínez, el defensor dio una buena noticia.



Arriesgó, no sintió molestias y estará el próximo miércoles ante Tucumán en un partido clave en busca de la clasificación a los octavos de final.