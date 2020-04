Cáceres dice que quedarse en casa "no es nada comparado con la lucha médica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martin Cáceres tiene "un deseo loco de volver a la cancha", que sabe que hay que esperar porque lo más importante es "garantizar la seguridad de todos". El "Pelado", en declaraciones al Corriere dello Sport, dijo que "el sacrificio para quedarse en casa que se requiere" de los jugadores "no es nada comparado" con los que hacen aquellos que "pelean en la primera línea, médicos, enfermeras y voluntarios".

En la entrevista concedida al diario deportivo italiano, el futbolista de la Selección uruguaya, cuya renovación de contrato con la Fiorentina parece prácticamente acordada, admitió que no es fácil continuar con la vida cotidiana en tiempos de coronavirus. "No es fácil, especialmente para aquellos que, como yo, tienen a la familia lejos. Entreno, veo películas, series de televisión, leo, navego por Internet y he hecho videollamadas, el mejor aliado. De hecho, también pienso mucho en todos esos personas que pelean en la primera línea, médicos, enfermeras y voluntarios. Para todas las víctimas y familias que no han podido ayudarlas: por esta razón, creo que el sacrificio para quedarse en casa que se requiere de nosotros no es nada comparado con ellos" .

El futbolista de 33 años admitió que se sintió tentado de volver a Uruguay, pero se quedó en Italia. "La tentación ha sido fuerte. Pero somos profesionales, debemos respetar las reglas, con la esperanza de que todo termine lo antes posible" .

Sobre el retorno a la competencia, Cáceres fue muy claro. "En este momento hay que poner la salud en primer lugar. De nuestra parte hay un deseo loco de volver al campo, no podemos esperar, pero las instituciones tienen que decirnos cuándo será posible. Debemos garantizar la seguridad a todos, a nosotros que entramos a la cancha, pero también a todas las personas que trabajan en nuestro mundo" .

Sobre la situación del club que está defendiendo, el zaguero uruguayo comentó: "Desde mi llegada he respirado un gran deseo del club de hacer las cosas bien y de crecer. Las ambiciones se pueden tocar con la mano. El proceso para la construcción del nuevo centro deportivo ha comenzado, están luchando sobre el tema nuevamente estadio. El futuro de la Fiorentina, en resumen, puede ser brillante" .

Finalmente, Cáceres dijo sentirse identificado con la afición. "En Florencia la gente vive para el fútbol, ​​hay un gran deseo de competir, luchar por objetivos importantes. Y sí, estas sensaciones se perciben. Y para alguien como yo que siempre quiere pelear e intentar ganar es importante". .