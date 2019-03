Los cables de Argentina saltan contra Facebook

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina, al igual que en Uruguay y en varios países del continente, no están para nada de acuerdo con los transmisiones de los partidos de la Copa Libertadores por Facebook los días jueves.

La semana pasada, el partido entre Liga de Quito y Peñarol se pudo observar únicamente por esa red social y hubo muchas quejas. También hubo enojos de todo tipo en el resto de los países.

Ahora fueron los cables de Argentina que salieron al cruce de Facebook y del acuerdo que celebró la Conmebol con la red social en 2018, que va desde este año y hasta 2022.

El vicepresidente de la Red Intercables de Argentina, Lucio Gamaleri, manifestó en un comunicado que "el acuerdo “priva a más del 70% de los argentinos que podían recibirlos (a los partidos) a través del paquete básico de los servicios de televisión por suscripción, constituyendo una violación de la libre competencia. La calidad y amigabilidad de la visualización por medio de una red social, no están aún debidamente garantizadas. A esto se suma que es la primera vez que se constituye un acuerdo excluyente de otros difusores. Nunca en la historia la Conmebol había cercenado tanto el derecho de acceso, y mucho menos a manos de una multinacional prácticamente monopólica en muchos aspectos”.

Además, Gamaleri agregó que ver los partidos por Facebook "implica un cambio cultural abrupto, el principio del fin de la reunión social junto al televisor y un notable aumento de consumo de datos para los usuarios que quieran acceder por sus teléfonos móviles”.

Por último, concluyó: "las empresas de medios y telecomunicaciones representan entre el 3% y el 5% del PBI de los países de la región. El desarrollo de nuestra infraestructura contribuye a generar junto a todas las empresas del Cono Sur, más de 150.000 puestos de trabajo. Son las autopistas de la economía digital, el acceso a la información y a la educación igualitaria más allá de dónde se viva. En contrapartida, las redes sociales no agrupan más de 30.000 puestos de trabajo, no generan infraestructura, no invierten en los países, no aportan impuestos, no desarrollan regiones, solo extrapolan y utilizan las redes de otros. Con este contrato, la Conmebol convalida una posición dominante que no beneficia a nadie más que a esta empresa”.