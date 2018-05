Con la cabeza en Progreso

La participación de Boston River en la Copa Sudamericana obligó a que se postergara el juego entre rojiverdes y aurinegros que se debía disputar entre hoy y mañana por la primera fecha del Torneo Intermedio.

De todas maneras, a Peñarol no le cayó mal ya que tendrá más días de descanso y hará su debut en el Intermedio el próximo sábado frente a Progreso en el Estadio José Nasazzi.

Ese descanso es el que no solo le permite al plantel recuperarse de una seguidilla de partidos en las últimas semanas, sino que también le da la posibilidad a Leonardo Ramos de recuperar varios jugadores que estaban lesionados y que se perdieron la última fecha del Torneo Apertura.

Estos son lo casos de Kevin Dawson y Lucas Hernández, quienes sufrieron contracturas y se quedaron afuera del choque ante Defensor Sporting, pero tienen altas posibilidad de regresar para el duelo de este sábado.

El arquero entrenó diferenciado en la pasada jornada pero eso no le impediría ingresar al once que chocará ante Progreso y que buscará comenzar con el pie derecho en el Torneo Intermedio.

Quien seguramente no pueda ser de la partida ante el Gaucho es Giovanni González. El carrilero sufre una rotura fibrilar en el posterior del muslo, entrenó diferenciado en la pasada jornada, pero tiene comprometida su participación en el plantel del próximo fin de semana.

Quien es seguro que no jugará el fin de semana es Guzmán Pereira. El mediocampista que demostró muy buen nivel en los últimos encuentros llegó a la quinta amarilla ante los de Parque Rodó y de esta manera no estará en el once de Ramos.

Quién ocupará su lugar todavía es una incógnita, aunque Marcel Novick es el que tiene más posibilidades de meterse en el equipo luego de los buenos minutos que disputó en las dos últimas jornadas del Torneo Apertura. La otra opción es la del ingreso de Franco Martínez en el doble cinco junto al “Cebolla” Rodríguez.