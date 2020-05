Todo cabeza: Luis Acevedo y su receta para salir adelante en Peñarol  

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 16 de enero Peñarol viajó a Los Ángeles para encarar la segunda parte de la temporada. Esa tarde ocurrió un hecho inesperado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco: Luis Acevedo no pudo subirse al avión porque desde el club dijeron que no lo hiciera hasta firmar su nuevo contrato con la institución mirasol.

El delantero de 23 años se volvió a su casa. Al otro día se fue a entrenar con la Tercera División. La negociación se demoró más de lo previsto.

“Estuve cuatro días sin desarmar la valija porque esperaba que el tema se solucionara y poder viajar, hasta que me llamó Diego Forlán y fue un alivio. Me dijo que me quedara tranquilo, que prefería que entrenara en Montevideo para no perder tiempo entre viaje y descanso. Mientras tanto me fui con los gurises de Tercera que me dieron todo su apoyo al igual que el resto de mis compañeros y cambiar el chip enseguida fue clave porque cuando volvió el plantel de Los Ángeles yo sentía que estaba a la par, que no me faltaba nada. El día del partido contra Belgrano Diego me mandó a la cancha y aproveché esos minutos. Jugué más sueltito y disfruté. Fue más que nada un tema de cabeza y de querer superarme a mí mismo”, le contó Luis Acevedo a Ovación.

Sin dudas que esa situación marcó el inicio de la temporada del atacante que en 2019 anotó ocho goles en Peñarol tras llegar desde Cerro.

Luis Acevedo. Foto: Gerardo Pérez.

Fiel a su estilo, Luis salió adelante y se ganó un lugar en la consideración de “Cachavacha” hasta que la actividad se detuvo por el coronavirus.

Mientras el plantel de Peñarol negocia con el Consejo Directivo los complementos del seguro de paro, Acevedo trata de no poner el foco en esa situación que ya se tornó complicada: “Es un tema que están negociando los referentes y yo prefiero no enfocarme en eso porque si entrás en esa rosca se te meten cosas en la cabeza y prefiero no pensar. Estamos en una situación a la que hay que ponerle mucha cabeza porque no es fácil. Yo jugué toda mi vida al fútbol y ahora te paran cuatro meses y no sabés qué hacer. Es como en cualquier actividad. Te come la cabeza si te ponés a pensar todo detenidamente”, explicó.

Y en medio de la cuarentena, seguro de paro, entrenamiento en casa y distanciamiento social, el delantero carbonero contó cómo viene trabajando: “Tengo una desventaja que es vivir en apartamento pero me las ingenio para hacer casi todo adentro y solamente salir a un descampado acá cerca del Prado para trabajar con pelota. La idea es sacar cosas positivas y tratamos de mejorar aspectos que nos hagan mejores porque el que va a marcar diferencias a la hora de volver a Los Aromos va a ser el que entrenó duro. Nosotros vivimos del entrenamiento. Tenemos que estar en forma y cuidar la alimentación. En eso tenemos la nutricionista que nos manda un plan semanal. Voy al supermercado dos veces por semana y me compro todo así no salgo tanto de casa”.

“Hay cosas que me recomendó Pablo (Forlán) como manejar más la zurda (su pierna inhábil), dominar la pelota y tener más contacto con ella. Están en todos esos detalles que son los que nos ayudan a mejorar mientras no podemos entrenar juntos, por eso tenemos que aprovecharlo”.

Luis Acevedo. Foto: Leonardo Mainé.

El confinamiento puede llevar a muchos excesos o ansiedades y Luis Acevedo sabe cómo manejar este tipo de situaciones ya que desde cuando estaba en la Tercera División de Cerro apeló al coaching. “Mis representantes (Faro Sports) me recomendaron ir a una charla y fui. ¿Viste cuándo entrás a un lugar y sentís que hay una energía diferente y que todo es mejor? Bueno, me pasó eso y no abandoné nunca más. Me cambió la cabeza rotundamente, fue algo impresionante. Yo me veía mucho más positivo desde que empecé, me ponía metas y sigo poniéndomelas, me ayuda a desarrollar la mente no solo en el fútbol sino que también en cualquier otra situación de mi vida”, dijo.

Buscar y planear actividades. No aburrirse ni angustiarse. Pensar en positivo. Esas son algunas de las pautas para la vida en cuarentena y Luis la viene llevando muy bien: “Además de entrenar trato de estar en contacto con mis compañeros y amigos, ver cómo están y si precisan algo. También me hablan ellos y te dan algunas recomendaciones. Tengo un pool en casa y juego bastante, a veces sale algún play con Joaquín Piquerez, miro series también. Ahora estoy con ‘Sobreviviendo a Escobar, Alias J.J.’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’. También busco algunos documentales de motivación y que tengan relación con el coaching. Me ayudan mucho, sobre todo en este momento”, remarcó.

Un aspecto clave es la alimentación y en eso, Luis Acevedo no deja nada librado al azar. “Soy de cocinarme en casa porque sabés lo que consumís. Ahora me tomo más tiempo y tranquilidad porque a veces se te puede complicar y te hacés algo rápido. También trato de mantenerme activo porque podés caer en la tentación de comer algo que no se debe y después cuesta mucho más bajar esas calorías. Para eso nos mandan alguna colación de frutas y la vamos llevando”, explicó.

En enero de 2019 el delantero cumplió un sueño: ponerse la camiseta de Peñarol. El anhelado pase se dio y supo aprovechar esa oportunidad con goles y buenos rendimientos que lo llevaron que el club le renovara el contrato.

Hoy, Luis Acevedo vive ese sueño por duplicado: juega en el club de sus amores y además, es dirigido por Diego Forlán: “Es un privilegio porque crecí viéndolo brillar en la selección y en Europa. Además, ¿qué mejor para un delantero tener un entrenador que jugó en tu posición? Hay que sacarle el mayor jugo posible porque es un crack y lo demuestra todos los días, se arrima a hablar y dar consejos. Si te dice pegale así a la pelota porque va a entrar, yo le voy a pegar así porque si me lo dice es por algo. Me sirve mucho para mejorar. Es una motivación porque sabés que todos los días vas a aprender algo nuevo”.

Cinco momentos que marcaron a Luis Acevedo

1 - En Cerro Segundo año de Tercera y una meta: ser goleador “En el segundo año de Tercera en Cerro me propuse ser goleador porque si no quedaba libre. Hice 27 goles en 29 partidos y me ascendieron a Primera. Ese momento me marcó porque sabía que todo lo que me proponía podía lograrlo”.

2 - El salto en la carrera Un sueño hecho realidad: el pase a Peñarol “Siempre soñé con jugar en Peñarol y a mi coaching le decía que tenía esa impresión de que podía lograrlo. Siempre iba a la cancha a ver al equipo, pero de repente terminé jugando en el club y hoy estoy cumpliendo un sueño”.

3 - El día del debut con la aurinegra Fue con un gol frente a Rampla Juniors “Fue contra Rampla Juniors en la segunda fecha del Apertura 2019. Iba a entrar y el ‘Memo’ me dice ‘mirá que tenés que hacer un gol’. Miro el reloj e iban 82’. Vino el gol de Lucas y después el de Gastón, pero dije, ‘ta alguna me va a quedar’ y así fue”.

4 - Un recuerdo con angustia La fatídica tarde en el Parque Saroldi “El partido con River en el Intermedio que erré dos goles me marcó. Nunca había sentido tanta angustia al punto de no poder dormir y estar mal. Pero me sirvió para cambiar el chip, saber lo que significa eso y poder salir adelante”.