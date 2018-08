Búsqueda frenética de un nuevo candidato

La elección de un nuevo presidente de la Asociación Uruguaya se volvió un tema caótico. A la caída de los dos candidatos que tenían posibilidades de ser elegidos este martes, debido al resultado negativo que obtuvieron en su examen de Idoneidad, la polarización de las actitudes de los clubes han dejado sin opciones a la presidencia a Ignacio Alonso y Fernando Nopitsch.

Este sesgo actual ha conducido potencialmente a varias instituciones a entender que de la única manera que se saldrá del embrollo político es incorporando al fútbol un "outsider". Por ese camino ya están transitando varios equipos, los cuáles tienen claro que antes del viernes -plazo máximo que se fijará mañana- tendrán que presentar uno, dos o tres nuevos nombres para ser considerados como futuros presidentes de la AUF.

Según supo Ovación la búsqueda frenética ya comenzó y en eso se han puesto de acuerdo varios equipos de Primera división, los que incluso ya acordaron tener un cambio radical dentro de la AUF y que tome la mayor distancia posible de la presidencia que cumplió Wilmar Valdez.

Dos afuera Primero cayeron Del Campo y Abulafia

Después del golpe que sufrió el fútbol con la salida repentina de Wilmar Valdez y con toda la investigación que gira en su entorno, la Comisión de Gobernanza de la Conmebol profundizó el panorama crítico y de enjuiciamiento por conductas inapropiadas al comunicar que Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia no están habilidados para ocupar un cargo en el organismo rector del fútbol continental.



La imposibilidad de ser miembros del Ejecutivo de la Conmebol los inhabilita para ser presidentes de la AUF, razón por la cual quedan fuera del acto eleccionario, cuya acto se iba a celebrar este martes al levantarse el cuarto intermedio que fuera solicitado el 31 de julio.

no los quieren Ni Alonso ni Nopitsch

Sin Del Campo y sin Abulafia, los otros dos aspirantes al sillón de la AUF que se sometieron al Test de Idoneidad, y que lo aprobaron, son Ignacio Alonso y Fernando Nopitsch. De acuerdo a la ronda de consultas que hizo Ovación con muchos equipos de Primera ninguno de los dos conseguirá los votos para convertirse en presidente.

El primero hoy simplemente reúne seis adhesiones y el segundo no mueve la aguja. Es más, según dijeron tres presidentes de los diez que se reunieron el fin de semana, el único consenso que existe es que se hace imprescindible buscar otros candidatos. "A Alonso hay varios que no lo queremos votar porque pertenece al Ejecutivo de Valdez", indicó una fuente.

En el mismo tono se situó otro titular de un club de Primera, quien agregó: "hoy está todo muy polarizado. Hoy parece que la jugada es 'estás conmigo o en mi contra'. Así es bravo, está todo muy trabajado, porque hay algunos que quieren sacarse un gusto. No tengo claro cómo va a terminar, pero el único camino que visualizo posible es el de alguna persona fuera del ámbito nuestro. Un outsider".

hay nombres Los tienen en reserva

Todo hace indicar que entre el martes y viernes aparecerán los nombres de otros candidatos y que serán propuestos desde distintas corrientes. O, si se quiere, de los dos movimientos que parecen estar formados hoy dentro de la AUF.

Lo que no puede evitarse de obsdervarse es que hoy Nacional y Peñarol lideran un grupo y que Defensor Sporting, Liverpool, Danubio y River Plate otro.

Los grandes ya acordaron que definirán su candidato el mismo día y casi a la misma hora, a través de las opiniones de las directivas de ambos clubes. El otro grupo, en tanto, parece haber manejado varias alternativas para ser presentadas a sus pares.

Si no hay definición antes del viernes, si no prospera ningún nombre, lo otro que puede suceder es que el actual Ejecutivo se mantenga en funciones hasta que llegue la votación por los nuevos Estatutos. Hoy esa situación no es la que desean vivir varios equipos.