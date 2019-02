Buscando al "9" mundialista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debe de la selección sub 20 en el último Sudamericano fue el gol, particularmente el de sus centrodelanteros.

Nicolás Schiappacasse -que no jugó en esa posición-fue el goleador del equipo con cuatro tantos. Agustín Dávila y Emiliano Gómez, que jugaron por afuera, anotaron dos y uno respectivamente. Los “9” no tuvieron su mejor rendimiento: un gol de Facundo Batista y ninguno de Darwin Núñez.

Pero, ¿qué hay afuera para ver? Los números indican que los centrodelanteros de esta generación que han llegado a Primera aún no tienen una regularidad, ni en partidos ni en goles, como para considerarlos sustitutos indiscutibles. La incógnita está en los goleadores de formativas que aún no debutaron, pero hasta el momento son, justamente, incógnitas.

PONGAMOS EJEMPLOS. A nivel de clubes, el 2018 no fue precisamente un año de consolidación para los centrodelanteros de la sub 20: Núñez hizo un gol con Peñarol y Batista anotó dos en el Chiasso. ¿Qué pasó antes? En el Sudamericano sub 20 de 2007, Uruguay tuvo como centrodelantero a Edinson Cavani, que llevaba nueve goles en Primera. Para el de 2009, Abel Hernández llegaba con nueve tantos y el “Morro” García con cinco. Federico Rodriguez tenía 10 goles cuando llegó el Sudamericano de 2011. En 2013, Rodrigo Aguirre había convertido cinco goles y el “Diente” López llevaba cuatro. En 2015 Franco Acosta solo había convertido tres tantos, pero Jaime Báez tenía 16 goles en primera división. Y en 2017, los “9” eran Schiappacasse, que llegó al torneo con cuatro goles, y Joaquín Ardáiz, que llevaba igual cantidad.

¿El cambio está afuera o dentro? Schiappacasse fue centrodelantero en 2017, quizás podría retomar ese lugar y que ingrese un delantero por afuera.