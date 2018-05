Buscan DT en los dos charcos

Peñarol puso manos a la obra y a partir de ayer comenzó a interiorizarse formalmente en las respectivas situaciones de cada candidato a entrenador.

Luego de definir el perfil del entrenador que deberá tomar el equipo tras la salida de Leonardo Ramos al fútbol árabe una vez finalizado el Intermedio, el club puso primera con el objetivo de tener un nuevo DT antes de la primera quincena de julio.

Para ello se conformó una comisión con tres consejeros: Evaristo González por el oficialismo, Carlos Scherschener por el Movimiento 2809 y Favio Debitonto por Sentimiento 1891. Los integrantes se repartieron junto a la estructura deportiva para iniciar los primeros contactos. Scherschener permaneció en el país junto a Carlos Sánchez. El nombre que más gusta dentro de los entrenadores uruguayos es el de Guillermo Almada. El problema radica en que aún tiene contrato en Barcelona de Ecuador y su cláusula de salida sería un obstáculo imposible de sortear: US$ 1.000.000. Almada fue el otro gran candidato cuando Peñarol salió a buscar un DT al cierre de 2016 y finalmente se terminó quedando con Leonardo Ramos. En su momento, al margen de las buenas campañas que ya había realizado en Uruguay con River, dejó una muy buena impresión dentro de la institución.

El otro nombre que aún no está descartado es el de Mario Saralegui. Si bien no cuenta con el apoyo de la mayoría del Consejo Directivo, es de público conocimiento que es del agrado del presidente Jorge Barrera. De hecho, los une una gran amistad. La pizca de ventaja que puede tener el artiguense ante el resto es su conocimiento del club. Es de la casa. Conoce todo y no necesita período de adaptación.

Alfredo Arias, que se fue de Emelec, ya se encuentra en Montevideo. Días atrás, de manera informal, se comunicaron con él. De todos modos, hoy no aparece en los primeros planos de consideración.

En Argentina, en tanto, se encuentran desde ayer el director deportivo Gonzalo De los Santos junto a González y Debitonto. El objetivo es tener un acercamiento con Gustavo Alfaro (que aún no renovó su contrato con Huracán de Parque Patricios), Pablo Lavallén (libre tras dejar Belgrano de Córdoba) y Roberto Sensini, que no trabaja desde 2015. Casualmente, el “Pirata” justamente maneja a Alfaro y Sensini como posibles sustitutos de Lavallén.

La idea es poder charlar directamente con ellos o con los representantes de los mismos. Justamente con el agente que buscarán tener una reunión es con el de Martín Palermo, actualmente en Unión Española de Chile. El “Titán” ya manifestó públicamente el orgullo que le generaba que un equipo como Peñarol se fijara en él.

El nombre de Marcelo Bielsa, al menos desde adentro de Peñarol, siguen descartándolo. Pese a ello, vale recordar que hace un año y medio atrás fue el propio Juan Pedro Damiani quien se llegó a reunir con el rosarino. En su momento, el entonces presidente aurinegro llegó a reconocer su grata impresión por la información que el “Loco” tenía del club. No solo por su historia, sino por su presente.

Asimismo, el gusto de Bielsa por Uruguay abre una luz de esperanza. Cuando puede se refugia en Montevideo y aprovecha de las ventajas que le da la ciudad como caminar por la rambla y al mismo tiempo pasar prácticamente inadvertido.

Si bien vienen trabajando desde la semana pasada, se puede decir ahora que el aurinegro ya puso manos a la obra. Salió al mercado en busca de un nuevo DT para ir por el bicampeonato y afrontar la Sudamericana.