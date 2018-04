"El empate sería una muy buena opción, pero vamos a ir en busca de los tres puntos"

"Ya se lo recalcamos a los jugadores. Tienen que disfrutar esta semana que es hermosa. Por el partido de Copa ante Libertad y también por lo que se viene el domingo en el clásico. El equipo está trabajando muy bien y convencido de lo que tiene que hacer", señaló Leonardo Ramos a menos de 24 horas para el choque ante el conjunto "Gumarelo" por la Libertadores.



"Trataremos de no cometer faltas cerca del área para que no puedan aprovechar el juego por arriba, que es uno de sus potenciales", explicó.



Asimismo, aclaró que Libertad "es un equipo que en los primeros 20 o 25 minutos intenta poner una presión bastante grande. Después afloja y te da la posibilidad de poder tener más la pelota".



Además, añadió: "La virtud nuestra va a estar en desprendernos rápidamente de la pelota para no sufrir esa presión".



¿Sirve un empate? "Sería una muy buena opción, pero vamos a ir en busca de los tres puntos", dijo.

Tocados

Ramos aclaró que pese que el domingo no fuera el clásico, de todos modos Maximiliano Rodríguez no jugaría ante los paraguayos: "Tenía una molestia bastante importante en el posterior. Por eso salió el otro día (ante Fénix) en el segundo tiempo. De hecho, casi no sale a jugar el segundo tiempo. Finalmente entró y aguantó hasta donde pudo".



Consultado sobre Fabricio Formiliano, con una distensión en el cuádriceps, explicó que "le van a hacer una resonancia este miércoles para saber cómo evoluciona de la lesión". "Por eso preferimos no traerlo, porque si se vuelve a lesionar lo podemos perder por más días", puntualizó.

Equipo

Si bien no confirmó el equipo, "Leo" dejó a entrever que será el mismo que se viene manejando con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Luis Maldonado, Ramón Arias, Rodrigo Rojo; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Mathías Corujo, Agustín Canobbio; Cristian Rodríguez y Gabriel Fernández.