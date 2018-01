Busca lo que le falta en Colonia

A la espera de la llegada del ecuatoriano Fidel Martínez, quien ya tiene todo solucionado para ser nuevo jugador de Peñarol, los aurinegros ahora intentan cumplir con los otros dos pedidos prioritarios que hizo el técnico Leonardo Ramos: un zaguero y un mediocampista.

La dirigencia mirasol apunta por ambos hacia Colonia, donde justamente el plantel se encuentra realizando la pretemporada. Según informó el programa Tirando Paredes (1010 AM), la intención de los aurinegros es reunirse por estas horas con Carlos Manta y "Chiqui" García, gerenciadores de Plaza Colonia, para hacer una propuesta por dos futbolistas: el zaguero Guillermo Padula y el mediocampista Facundo Waller.

Se trata de dos futbolistas de 20 años cuyas fichas pertenecen al conjunto coloniense, que esta temporada jugará en Segunda División. Waller es bien conocido por todos, pues ha sido pieza clave no solo de Plaza en Primera, sino incluso de la selección Sub 20 campeona el año pasado en Quito y luego mundialista, aunque solo pudo jugar un rato porque se lesionó en el primer partido.



Padula se trata de un zaguero de gran proyección, que incluso estuvo entrenando con el Villarreal de España, pero que por cuestiones de documentación no pudo permanecer.