En busca del gol perdido

La derrota de Uruguay ante Perú dolió por no poder comenzar el Sudamericano con victoria, pero también por la manera en la que se concretó. El penal que sancionó el árbitro colombiano y que luego Pacheco convirtió en el único gol del partido fue afuera del área y eso, sumado a la falta de puntería que predominó durante los 90’ por el lado uruguayo, llevó a tener la sensación de que la Celeste mereció otro resultado.

“Tuvimos chances que no concretamos. Era el debut y es normal que los jugadores estén nerviosos y eso lleva a tener cierta imprecisión”, afirmó el entrenador Fabián Coito en conferencia de prensa tras el juego ante los incaicos.

De todas maneras, el torneo no da respiro y por eso lamentarse sirve de poco. Lo mejor es levantar cabeza y enfocarse en lo que viene y precisamene lo que se viene es el líder del Grupo B, Ecuador, al que Uruguay enfrentará esta tarde desde las 19.30 horas.

La selección dirigida por el argentino Jorge Célico tuvo un debut muy auspicioso tras golear 3-0 a Paraguay y demostrando un gran nivel y ahora enfrentará a una selección uruguaya golpeada, pero que dejó todo en el estreno ante Perú.

“Sobre la entrega de los jugadores no tengo nada que objetar”, aseguró Coito y agregó: “Por momentos equivocamos los caminos y eso nos llevó a no encontrar el gol. No hay que olvidarse que es un grupo parejo, pero está claro que el deseo de resultado era otro”.

La prueba más clara de que el trabajo realizado por Uruguay en el estreno no fue malo es que superó netamente a su rival en disparos al arco y en posesión del balón.

Eso Uruguay no deberá perderlo, pero sí tendrá que implementarlo de mejor manera ante la “Tri” para cosechar así su primera victoria en el torneo, teniendo en cuenta que en caso de no sumar de a tres puede complicar su clasificación al hexagonal final del torneo.

Son tres los equipos que avanzan a la siguiente fase del certamen, por lo que si bien nada está perdido, Uruguay no debe descansarse teniendo en cuenta, sobre todo, que luego de Ecuador y de tener fecha libre deberá enfrentar a Argentina, con todo lo que eso significa por ser un clásico.

Coito también hizo referencia al encuentro de esta tarde y dejó un mensaje que seguramente le intentará transmitir a los jugadores: “Hay que tranquilizarnos y prepararnos para el partido que viene, que será tan duro como este, pero en el que vamos a salir a buscar la victoria”, sentenció.

Como expresó el entrenador, los nervios del debut ya pasaron y ahora la Celeste está obligada a salir a buscar los tres puntos. Lo hará ante el líder, pero si los botijas repiten varias de las cosas hechas ante Perú hay grandes chances de ganar.

Hay que repetir la presión, la seguridad defensiva y el ataque insistente, pero los que deberán aparecer sí o sí son los goles.



alineación El probable once de Uruguay vs. Ecuador Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Rodrigo Zalazar, Martín Barrios; Nicolás Schiappacasse, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Gómez; Darwin Núñez. DT: Fabián Coito.

Argentina hará su estreno ante una golpeada Paraguay.

La selección guaraní no tuvo el estreno esperado tras perder 3-0 ante Ecuador y precisamente el rival para la recuperación no es el mejor ni el más sencillo, ya que esta tarde (desde las 17.10) hará su segunda presentación ante una Argentina que estará debutando en el certamen luego de tener fecha libre en la primera jornada.

Manuel Roffo en el arco; Leonardo Balerdi, Elías Pereyra, Nehuén Pérez y Aaron Barquett en el fondo; Thiago Almada, Santiago Sosa, Gonzalo Maroni y Pedro de la Vega en el mediocampo; Facundo Colidio y Maxi Romero en el ataque, sería el equipo argentino del debut que tiene como entrenador a Fernando “Bocha” Batista.