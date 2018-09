Busca cambiar el clásico para el 20

La postergación de la undécima fecha del Torneo Clausura, en la que Nacional le ganará los puntos a El Tanque Sisley y tendrá jornada libre, generó algunas modificaciones en el calendario del certamen al recuperar la fecha íntegramente el próximo fin de semana del 6 y 7 de octubre.



Uno de esos cambios es la fecha del partido clásico contra Peñarol, que inicialmente estaba previsto para el domingo 14 de octubre y que ahora está planteado para el domingo 21 de octubre.



Es que Nacional hará las gestiones en la Mesa Ejecutiva para que el clásico se adelante un día y se dispute el sábado 20 de octubre, debido a que en la semana siguiente los tricolores jugarán el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en condición de visitante contra Fluminense o Deportivo Cuenca de Ecuador (en la ida los brasileños ganaron 2-0 como visitantes).



Si bien la Conmebol no fijó la fecha exacta de ese duelo, los albos ya saben que jugarán ese partido el martes 23, miércoles 24 o jueves 25.



Con total lógica, Nacional pretende llegar a ese duelo con más horas de descanso, independientemente del día en el que se dispute.



Consultado por Ovación, el presidente de la Mesa Ejecutiva Jorge Casales no respondió si era viable o no adelantar el clásico un día porque aún no se analizó la situación. En principio aguardarán la fijación de la Conmebol, pero no habría inconveniente para poder adelantar el partido más popular del fútbol uruguayo.



Por otro lado, Nacional podrá hacer que Alfonso Espino se saque la quinta amarilla en el pico de 32 minutos contra Liverpool del próximo miércoles y así cumplir la fecha de suspensión frente a El Tanque.