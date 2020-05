Burián: "Me gustaría volver y sentirme importante en Nacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Burián tiene hoy 36 años y se ha consolidado en su carrera al punto que es uno de los mejores arqueros que hay en el fútbol argentino. Hoy es una de las principales figuras que tiene Colón de Santa Fé.

Entre su debut en 2009 y su partida en 2013, el guardameta formado en Nacional jugó pocos partidos, ya que estuvo por lo general a la sombra de grandes arqueros. En 2012 fue el año en el que jugó más, donde alternó y fue titular en 11 partidos.

En entrevista con el programa Tirando Paredes, Burián dijo: "Me quedó en el debe jugar más en Nacional. Me gustaría volver al club, el equipo donde me formé y me quedó eso de no poder afianzarme en primera. No me arrepiento de jugar en Nacional, sí de quedarme tanto tiempo sin la posibilidad de tener más minutos".

Burián agregó que "me gustaría volver y sentirme importante en Nacional, tener esa continuidad y la confianza que necesita un arquero. Igual estoy tranquilo porque cuando me tocó lo pude hacer bien. No es algo que me planteo. Si se da la posibilidad, me encantaría. Nacional hoy tiene grandes arqueros y también está mi tema contractual".

Quizás el despegue en la carrera de Burián se dio en Wanderers, equipo en el que logró ser figura y donde jugó tres temporadas: "Me gustaría jugar algún semestre más en Wanderers. Me hicieron sentir muy bien, me sentía como en una familia, quizás sin tantas comodidades como en un club grande, pero estoy muy agradecido".

"Hace un par de años llamó un dirigente a mi representante para ver la posibilidad de ir a Peñarol. No me llegaron ni a llamar a mi. Es difícil que pudiera jugar por el respeto a Nacional y mi identificación con el club. Sería muy difícil ir a Peñarol", confesó el golero que también pasó por Godoy Cruz de Mendoza en Argentina.