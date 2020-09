La burbuja: Nacional tiene pronta la logística para la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde hace 10 días que Nacional tiene pronta y confirmada la logística para poder jugar los partidos de Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda y Estudiantes de Mérida. Los tricolores respetarán a rajatabla los protocolos sanitarios de Conmebol y del Gobierno Nacional y en tal sentido le dedicaron muchas horas de trabajo el secretario técnico Jorge Giordano, el cuerpo médico y el área de seguridad.

Nacional, que ganó los dos partidos de la Copa Libertadores que se jugaron antes de la pandemia (contra Alianza Lima de visitante 1-0 y frente a Estudiantes de Mérida en el Gran Parque Central 1-0) visitará a Racing de Avellaneda el próximo jueves 17 de septiembre y a los venezolanos el martes 22.

“Para los partidos de Libertadores que vamos a jugar en el exterior viajan jugadores (la lista completa de 30 futbolistas), cuerpo técnico, sanidad, utilería, nutricionista, encargado de comunicación y yo. Nadie más. Somos en total 50 personas, que son las que nos habilita Conmebol”, contó Jorge Giordano.

Gustavo Munúa: "El equipo tiene cada vez más variantes" By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Gustavo Munúa: "El equipo tiene cada vez más variantes"

Por protocolo, todos los clubes que juegan Copa Libertadores deben viajar al país donde se disputa el partido el día previo y no pueden entrenar, para no entrar en contacto con otras personas que pueden haber contraído el COVID-19.

“A Buenos Aires viajamos el 16, jugamos el 17, nos venimos enseguida después del partido y nos quedamos concentrados en el Hotel Regency de Zona América”, puntualizó Giordano.

Nacional entrenará mismo en ese lugar, ya que a pesar de que Los Céspedes queda cerca, no pueden salir del recinto, según lo establece el protocolo del Gobierno Nacional.

Para jugar contra Estudiantes de Mérida, Nacional viajará el 21 de septiembre, jugará el 22 y regresará a Uruguay el 23 porque de noche no se puede salir. El viaje será en un vuelo chárter que pone la propia Confederación Sudamericana de Fútbol. Será un viaje de ocho horas directo a Venezuela, pero con una parada para cargar combustible.

Santiago Cartagena: su debut en Nacional y la historia detrás del llanto de alegría By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Santiago Cartagena: su debut en Nacional y la historia detrás del llanto de alegría

Hasta el 30, día en el que los tricolores enfrentarán a Racing en el Gran Parque Central, Nacional cumplirá régimen de concentración completa en el Regency.

Sólo saldrán para enfrentar a Liverpool el sábado 26 en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura en el caso de que la Mesa Ejecutiva confirme la fijación de ese partido y del que deben disputar Plaza Colonia con Peñarol.

“Con este régimen cumpliríamos las cuarentenas requeridas con los hisopados correspondientes. Tenemos que hacernos los test previo a la competencia cinco días antes. También el día que regresamos a Uruguay en ambas oportunidades y otro más a los siete días”, explicó Giordano desde la sede tricolor.

"Con este régimen (de concentración) cumpliríamos las cuarentenas requeridas con los hisopados correspondientes" Jorge Giordano Secretario técnico

Nacional podría jugar ese encuentro contra los negriazules debido a que el protocolo uruguayo autoriza a salir del hotel, jugar, y después volver al lugar donde se está haciendo la cuarentena.

“Todo esto es un cambio. Yo ya me acostumbré porque van varias reuniones con Conmebol y hace tiempo que tenía claro cómo sería la logística. Vamos a estar 16 días concentrados y en Uruguay es raro. Algunos días vamos a estar viajando, pero nosotros tenemos indicaciones precisas de los directivos de cumplir al pie de la letra el protocolo”, puntualizó Giordano.

La logística pasó por la coordinación de Giordano junto al trabajo del médico Álvaro Arsuaga, Wilson Miraballes -del área de seguridad- y los delegados del club.

Un aspecto no menor es que los futbolistas, a pesar de estar en Uruguay, no pueden tener contacto con nadie, ni siquiera con sus familiares. “Es un lío para las familias, pero tocó esto y hay que respetarlo. Incluso a los hoteles no puede ir nadie, que en Argentina siempre va gente de Nacional, pero el hotel va a estar cerrado. A su vez, en el aeropuerto no tocamos nada. Desde la pista nos subimos directo a un ómnibus”, finalizó Giordano.

El regreso de la Libertadores está a la vuelta de la esquina y en Nacional tienen todo listo.

PROTOCOLO Habra más charlas con los futbolistas “Diariamente estamos hablando con los jugadores sobre cómo va a ser la logística de los viajes, pero igualmente hay una charla programa con la sanidad previo a la salida para explicarles minuciosamente cómo será el protocolo exacto y todo lo que debemos cumplir”, especificó el secretario técnico de los tricolores, Jorge Giordano.