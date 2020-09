Bundesliga: primera fecha y ya le pueden ir aprontando la copa al Bayern Munich

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volvió la Bundesliga en Alemania y, como es costumbre, el campeón es el que da el puntapié inicial. En este caso (al igual que en las últimas ocho ocasiones) el Bayern Munich fue protagonista del juego inaugural. Le tocaba un equipo exigente, Schalke 04, que por más que no tuvo la mejor temporada en 2019-2020 siempre está peleando por ingresar a copas internacionales. Pues bien, el Bayern demostró por qué es el rey de Europa y sencillamente lo aplastó al vencerlo por 8-0.

¿Y por qué debe sorprender este marcador? ¿Acaso no le hizo ocho goles también a Barcelona en las semifinales de la Champions? Si apabulló a uno de los equipos más poderosos del planeta, no hay razón para no hacerlo con uno de su liga local. La cuestión es lo que les espera a los demás.

Con este inicio arrollador del conjunto bávaro, que tuvo en Serge Gnabry a su máximo exponente al conseguir un hat-trick (Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané y Jamal Musiala completaron la goleada), la única duda es qué equipos pelearán por el segundo lugar en la Bundesliga, porque el título ya parece estar definido cuando apenas se jugó la primera fecha.

Los números del conjunto que dirige Hans Flick son de asombro: lleva 22 triunfos en forma consecutiva por toda competencia y 31 sin perder. Su última derrota fue el 7 de diciembre en su visita al Borussia Moenchengladbach (2-1) por la Bundesliga.

Desde entonces ha convertido 80 goles, a un promedio de 2,5 por encuentro. Una máquina de anotar y de ganar es este Bayern Munich, que el jueves irá por otro título: la Supercopa de Europa ante Sevilla.