Bundesliga: cuándo y por qué canales de televisión mirar los partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Faltan horas para que la eterna espera se termine. ¡Vuelve el fútbol grande! La disputa de la fecha 26 de la Bundesliga entre sábado y lunes termina con más de dos meses de abstinencia futbolera de primer nivel.

Algunos partidos de la liga de Bielorrusia, a través de Internet y con sonido ambiente (sin relato y si lo hubiera tenido, habría sido en vano), sirvieron como paliativo, pero no es lo mismo. Sin Premier League, Ligue 1 (definivivamente cancelada), Serie A (en riesgo), LaLiga, Bundesliga ni Campeonato Uruguayo no había forma de disimular la falta de pasión, con el agravante de que la pandemia por coronavirus llevó a una cuarentena que se pasa entre el home office, series y la revisión de grandes partidos viejos.

Con el regreso de la Bundesliga queda asegurado un espectáculo de primer nivel y que además todo futbolero estará frente a la televisión para ver a algunos equipos de los que sabe muy poco, pero de los que aprenderá en cuestión de horas. Para el sábado a las 10.30 muchos se preparan como para mirar la final de la Champions League o, mejor aún, de la Copa del Mundo.

Lo bueno será que se podrán ver los nueve partidos que compondrán la jornada 26 de la Bundesliga. Las señales ESPN 2 y Fox Sports 2 serán las que emitirán los juegos para Uruguay, por lo cual algunos serán en diferido, pues no hay pantalla para todos. Por eso, te dejamos acá lo que tenés que saber para no perderte nada.

Partidos, horarios y canales

SÁBADO

​10.30- Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2)

10.30- Hoffenheim vs. Hertha Berlin (Fox Sports 2)

10.30- Leipzig vs. Friburgo (ESPN 2, diferido a las 16.00)

10.30- Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (Fox Sports 2, diferido a las 18.00)

10.30- Ausburgo vs. Wolfsburgo (Fox Sports 2, diferido a las 22.00)

13.30- Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2)

DOMINGO

​10.30- Colonia vs. Mainz (Fox Sports 2)

13.00- Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2)

LUNES

​15.30- Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2)