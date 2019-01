Buffon le mojó la oreja a Mbappé y Neymar

Gianluigi Buffon, el arquero italiano del PSG, quiere que sus compañeros de equipo Kylian Mbappé y Neymar se propongan ganar los grandes premios del fútbol mundial.

Buffon, quien no duda en afirmar que está impresionado por el talento de sus compañeros, reveló que ellos "son parte" importante de su decisión de convertirse en futbolista del equipo parisino.

Al hablar de Mbappé opinó que "tiene el mundo en sus manos. Si él decide y dice: 'Debo ganar cinco Golden Ball en diez años', lo hará. Todo depende de él".

Sobre Neymar, en tanto, subrayó: "tiene una técnica, un talento, una clase que probablemente nunca había visto" y luego confesó que dijo: "Es increíble, tienes 26 años y todavía no has ganado el Balón de Oro. Deberías haberlo ganado aunque haya Messi y (Cristiano) Ronaldo. No tienes que esperar hasta que se detengan porque eres tan fuerte como ellos. Los próximos cinco años, debes ganar tres! Tres para ti y dos para Kylian. Tienen la capacidad de hacerlo".