Buffon decidirá en una semana si da el OK a los 7 millones de euros por año del PSG

Semana clave. Determinante para conocer el futuro de una leyenda del fútbol mundial: Gianluigi Buffon. Mientras el arquero aseguró que decidirá si juega o no la próxima temporada en el París SG en una semana, tras participar en el partido de homenaje a Andrea Pirlo en Milan, el diario La Gazzetta dello Sport anticipó que el exfutbolista de la Juventus ya se dejó seducir por un contrato de dos años.



Ese vínculo, según lo indicó diario AS de España, le reportará al guardameta casi el doble de salario anual que recibía en la "Vecchia Signora". De los 4 millones de euros que cobraba en Italia pasaría a los 7 millones en Francia.



Buffon, de 40 años, jugó el pasado sábado su último partido con la Juventus, en la victoria por 2-1 ante el Hellas Verona, cerrando su etapa de 17 años en Turín con un séptimo título consecutivo de la Serie A.



El lunes, cuando se le preguntó por la ida a París, respondió al canal Sky Sports: "¿El PSG? Necesito una semana de tranquilidad para analizarlo todo. No son elecciones fáciles. A los 40, no puedes tomar decisiones en el calor del momento".



"¿Si hablo francés? No", añadió.