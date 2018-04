Somos buenos amigos

Con algo de suerte, a lo que hay que agregarle capacidad en las gestiones que se harán con todos los clubes, Uruguay podría llegar a conseguir que algunos futbolistas sean liberados para la Celeste antes del 21 de mayo, fecha dispuesta de manera obligatoria por la FIFA.



La tarea no es nada sencilla. En principio porque la agenda europea marca el 20 de mayo como cierre de varias Ligas, pero agrega otras competencias que también finalizarán cercano a ese día. E incluso la superan, como la final de la Champions League.



Claro que esto último ya fue previsto por la propia FIFA, que dispuso la excepción a la regla. Es decir, los finalistas del principal torneo de clubes de Europa podrán liberar a sus jugadores después de la final del 26 de mayo en Kiev.



Repasando el calendario de actividad del viejo continente, además de la complicación que se puede presentar para Luis Suárez y Rodrigo Bentancur, hay futbolistas a los que les sería imposible anticiparse mucho.



Diego Godín, José María Giménez o Sebastián Coates por ejemplo, podrían acceder a la final de la Europa League, cuya fecha de disputa está fijada para el 16 de mayo en Lyon. Eso sí, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid cerrarán su mano a mano el 12 de abril, por lo que hay uno o dos uruguayos que le dirán adiós al certamen.



Para Coates ni siquiera podría haber anticipo aunque quedara fuera de este torneo europeo. Si bien la Liga de Portugal termina el 13 de mayo, siete días más tarde se disputa la final de la Copa de la Liga y su equipo está todavía en carrera. Esa historia es similar para Maximiliano Pereira, dado que Porto es rival de Sporting de Lisboa.



El caso contrario podría darse por el lado de uno de los jugadores más relevantes de la Celeste: Edinson Cavani. Con una distancia sideral en la punta de la Ligue 1 de Francia, PSG está en condiciones de coronarse campeón el 15 de abril. Y tampoco lo frenaría la final de la Copa de Francia, porque ese cotejo -si llega a jugarla- se realizará el 8 de mayo.



En Italia, si todo transcurre con la actual paridad que existe en las posiciones, no habrá más remedio que aguardar hasta la última jornada. Quizás sea más fácil conseguir la cesión de Diego Laxalt porque hoy el Genoa no está en condiciones de entrar a las copas europeas y no corre riesgo de descenso, pero para el resto es complejo. Juventus (ahí está Bentancur), además de pelear la Liga con Napoli tiene por delante la Champions y la final de la Copa de la Liga ante el Milan (9 de mayo). El Inter de Matías Vecino está buscando su lugar en la próxima edición del gran campeonato europeo y la Sampdoria de Lucas Torreira y Gastón Ramírez todavía sueña con llegar a la Europa League. Vale recordarlo, en Italia, la Liga culmina el 20 de mayo.



En Turquía la cortina también se bajará el 20 de mayo y el Galatasaray no está muy cómodo en el liderazgo de la Liga, porque manda nada más que por un punto de ventaja. La Copa de la Liga, en este caso, no actuaría como una barrera porque termina el 9 de mayo.



En Argentina la Superliga culminará el 13 de mayo, pero ya estará en juego la Copa Argentina, cuyo inicio fue previsto para el 25 de abril. Además, Boca -pensando en Nahitan Nández- competirá por la Libertadores el 16 de mayo.



Por encima de esta realidad, lo que la AUF decidió es mover todas las fichas posibles para procurar que Óscar Tabárez tenga lo más rápido posible a la mayor cantidad de jugadores trabajando en el Complejo Celeste.



Como hay muy buen relacionamiento, quizás alguna consideración especial se consiga. Es cuestión de recordarles que “somos buenos amigos”.

"Pistolero" Suárez no tendría ni descanso Los dos futbolistas que pueden llegar más tarde al Complejo Celeste son Luis Suárez y Rodrigo Bentancur, dado que sus equipos todavía están compitiendo en la Champions League y este torneo finalizará el 26 de mayo con la final en Kiev. La normativa de la FIFA para la cesión de los jugadores a los seleccionados tiene una particular excepción para aquellos equipos que definan el principal torneo de clubes de Europa. En este caso, Barcelona y Juventus podrían medirse en la final -si ganan y no se cruzan hasta esa instancia- y la Selección de Uruguay recién tendría a estos jugadores el 28 de mayo. La Celeste se irá a Rusia el 9 de junio.