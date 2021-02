Ahora, el bueno de Nicolás Schiappacasse puede ser crack

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue la joven estrella. No hay dudas, Nicolás Schiappacasse, que será jugador de Peñarol, era la gran promesa Celeste de su generación. Su recorrido por la Sub 15, la Sub 17 y Sub 20, donde supo ser un jugador de enorme importancia para el equipo, no hizo otra cosa que elevar la consideración sobre el proyecto de jugador que estaba en las canchas uruguayas.

Alejandro Garay, Santiago Ostolaza, Fabián Coito y Gustavo Ferreyra, por ejemplo, confiaron en sus aptitudes deportiva para unirlo al combinado nacional. Guillermo Almada y Juan Ramón Carrasco, también, pero para River Plate. Jugó cuatro Sudamericanos y dos Mundiales. Lo compró el Atlético de Madrid, pagando 1,5 millones de euros. Era fácil soñar a lo grande para Schiappacasse.

Sin embargo, el despegue no apareció. Aunque el Diego “Cholo” Simeone hasta lo sumó al plantel principal colchonero, al final terminó armando varias veces las valijas para probar suerte en otro equipo. Y en otro. Y otro más. Quizás ahora, que Peñarol está en su horizonte, la vinculación es un hecho, aquella joven promesa, que recién ahora llegó a los 22 años, consiga explotar en el fútbol profesional.

“Es muy bueno en el uno contra uno, le pega muy bien con las dos piernas y a veces mejor con la zurda. Es desequilibrante y tiene gol” Matías Jones Futbolista de Danubio

Y esto es lo que cree que puede llegar a pasar, por ejemplo, Matías Jones. El jugador de Danubio supo llegar al plantel de River Plate cuando ya lo orientaba JR Carrasco. “Tenía 16 años y se notaba que el techo se lo iba a poner él mismo, porque no acusaba la diferencia de jugar contra los más grandes. Es muy bueno en el uno contra uno, le pega muy bien con las dos piernas y a veces hasta mejor con la supuestamente inhábil, la zurda. Su zancada larga lo hacía desequilibrante. No sé qué pasó que no se pudo consolidar en Europa”.

"No sé qué sucedió en su proceso de evolución, pero era un futbolista determinante. Tenía buena visión de juego, buen encare, buen remate. Lo mejor lo hacía cuando jugaba detrás del 9". Guillermo Almada Técnico de Santos Laguna

Desde México, Guillermo Almada, el entrenador que mandó a Schiappacasse a la cancha no se olvida que el juvenil demostraba "una madurez futbolística a pesar de tener 16 años. No sé qué sucedió en su proceso de evolución, pero era un futbolista determinante. Tenía buena visión de juego, buen encare, buen remate. Lo mejor lo hacía cuando jugaba detrás del 9. En aquel momento tenía una corpulencia física importante, era atrevido para jugar, buena aceleración. Tenía facilidad para llegar al gol. Era de las proyecciones más grandes que tenía el fútbol uruguayo".

Almada dijo que Schiappacasse es "un gran chico" y opinó que "el fútbol uruguayo recupera a un gran futbolista y puede ser uno de los jugadores más importantes de la Liga".

“Tiene mucha calidad individual, tanto técnica como futbolística. En situaciones de definición lo hace muy bien por su riqueza técnica” Gustavo Ferreyra Técnico de la Sub 20 de Uruguay

Gustavo Ferreyra, técnico del combinado juvenil Sub 20, describió que Schiappacasse integró dos selecciones de esta categoría porque sus “condiciones individuales, tanto técnicas como físicas, le permitían estar aunque dieran ventaja de edad, como en la primera convocatoria”.

Ferreyra dio que “es desnivelante por una condición esencial para el fútbol actual: gana en el uno contra uno” y añadió que “en situaciones de definición tiene mucha capacidad técnica para resolver y lo hace muy bien. Es goleador”.

“Tiene un sello de calidad por encima de todo lo bueno que entrega desde lo técnico: es goleador. Le pega de izquierda, de derecha” Carlos Nicola Entrenador alterno Selección Sub 20 de Uruguay

Para Carlos Nicola, entrenador alterno de la Sub 20 de Uruguay, Schiappacasse siempre fue el jugador “de una inmensa calidad técnica y con un gran poderío para desequilibrar individualmente”. Por encima de ello, dijo que su “sello característico más importante es que es un goleador. Hace goles. Tiene maniobra, tiro de afuera, cabezazo, parece que va volando por el piso. Lo que le faltó fue jugar los 90 minutos y rendir cuando no tenía la pelota”.

Además, opinó que en la segunda Sub 20 que integró “el salto de calidad lo daba él”.

"Marcó la diferencia desde las formativas. Era un fuera de serie. Estilizado, fuerte, veloz, era imparable. Y tenía el apoyo incondicional de unos padres excepcionales". Renzo Gatto Expresidente de River Plate

Renzo Gatto, el expresidente de River Plate que fue quien se encargó de hacer la negociación al Atlético de Madrid, recordó para Ovación que "siempre fue desnivelante. Marcó la diferencia desde las formativas. Era un fuera de serie. Estilizado, fuerte, veloz. Era imparable. Y siempre tuvo la ayuda de unos padres excepcionales".

Ahora, Schiappacasse, que cumplirá el sueño de ponerse la camiseta de sus amores, porque repitió hasta el cansancio que es lo que quería hacer, tendrá la gran oportunidad de su vida. Para que todo lo bueno que se vio que tenía, le permitan concretar lo que se esperaba: que sea crack.