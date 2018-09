Lo bueno y lo malo del triunfo ante México

Lo bueno:

Hay detalles que saltan a la vista de todos y no cabe duda que esos son los rendimientos. Pese a que el equipo realizó un gran juego en general, hubo cuatro jugadores que tuvieron un gran partido y que era importante que lo consiguieran.

Ellos son Gastón Pereiro, Jonathan Urretaviscaya, Luis Suárez y Fernando Muslera. Por distintos motivos, la lupa estaba bastante fijada sobre ellos y lo cierto es que rindieron muy bien y fueron muy importantes para lo que terminó siendo una goleada celeste.

El volante del PSV y el atacante del Monterrey tenían su gran oportunidad de demostrar que se pueden ganar un lugar en la selección y no la desaprovecharon. El "Rayo" demostró la velocidad que lo caracteriza y se entendió muy bien tanto con Luis Suárez, como con Rodrigo Bentancur y Matías Vecino, que lo acompañaban un poco más atrás. En el caso de Pereiro, la vara queda más alta todavía. Luego de haber sido convocado para algunos amistosos, el mediocampista estuvo a la altura, entendió lo que precisaba el partido y lo accionó a la perfección, al punto que hasta anotó su primer gol con la camiseta de la selección mayor.

Distinciones aparte se merecen Luis Suárez y Fernando Muslera. El delantero de Barcelona hizo un partido perfecto y más allá de los dos goles y la exquisita asistencia de rabona para el tanto de Gastón Pereiro, volvió a demostrar su incansable lucha. Esta vez, además, le tocó hacerlo solo ya que el esquema que colocó Coito se pareció más a un 4-1-4-1, que al 4-4-2 que suele utilizar la Celeste.

Para el arquero también era un duelo especial, sobre todo, luego de que se lo señalara por el error que provocó el segundo gol de Francia en el duelo que eliminó a Uruguay de la Copa del Mundo de Rusia. En el choque ante México se mostró seguro, tapó pelotas importantes, resolvió excelente cuando tuvo que salir por abajo y hasta contuvo un penal.

Más allá de los rendimientos, Uruguay tuvo también a su favor pegar en los momentos justos. Una vez más darle mucha importancia a la pelota quieta con la que se marcó tres de los cuatro goles en la noche de Houton y que sirvieron para que cuando peor la pasaba la Celeste anotara para terminar concretando un categórico 4-1 ante una selección azteca que no tenía todo su potencial, pero que hizo un buen partido.

Otro de los puntos positivos a destacar fue lo bien que llegaron al ataque los volantes centrales. Pese a que Torreira jugó de "tapón" por delante de la línea de la defensa, por delante de él se ubicaban Rodrigo Bentancur y Matías Vecino, que además de hacer un gran partido, llegaron y con peligro al arco mexicano en varias ocasiones, de hecho el jugador del Inter tuvo una chance clara luego de rematar desde la puerta del área que contuvo el "Memo" Ochoa.

En un dato que no es menor, otro aspecto positivo es volver a ganar luego de la Copa del Mundo. Es importante que la selección se acostumbre a sumar victorias aunque sean amistosas para sumar en confianza y más teniendo en cuenta que en 2019 se viene un interesante torneo como la Copa América.

Lo malo:

Puede parecer raro que se encuentren cosas malas en un partido donde casi todo salió bien y Uruguay ganó por 4-1, pero lo cierto es que hay, pocas pero hay.

Una de ellas fue el rendimiento del "Pelado" Martín Cáceres. El lateral, que suele ser uno de los mejores en la defensa, no tuvo un buen encuentro. Le costó mucho en defensa y en la proyección no fue su mejor partido. Es cierto que le tocó bailar con la más fea ya que por su banda jugó Hirving "Chucky" Lozano. Su velocidad y su regate lo complicó y también lo obligó a no poder hacer el habitual ida y vuelta que lo caracteriza.

El otro hecho a destacar y en el que habrá que prestar atención para los duelos futuros es en la tenencia de la pelota. Está claro que tener la pelota no asegura nada y la prueba es que México ayer tuvo el balón, pero se llevó una dura derrota. Lo cierto es que cederle el esférico al rival puede ser muy negativo. Si Lozano hubiera anotado el gol que saca Muslera en los primero minutos, la historia podría haber sido otra y eso ante otra selección y en otro tipo de partido puede costar muy caro.

Pareció faltar algunos minutos más en cancha tanto para Nicolás Lodeiro, como para Federico Valverde. El volante del Seattle Sounders podía tener una buena oportunidad de sumar minutos con la camiseta de Uruguay, cuando ha sido bastante discutido, mientras que para el "Pajarito" hubiera sido importante para que gane en confianza con la camiseta de la Celeste.