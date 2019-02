Lo bueno y lo malo de los tricolores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LO BUENO

Santi Rodríguez demostró que no le pesó la titularidad

Uno de los principales apuntes que Eduardo Domínguez debe haber sacado de estas primeras semanas en Nacional es que a Santiago Rodríguez no le pesó la titularidad. Ni contra Peñarol jugando por la final de la Supercopa.



Con apenas 19 años, el montevideano mostró desfachatez, técnica y soltura para jugar contra un equipo armado, de mucha experiencia.



Por momentos, le faltó un socio en el ataque. Fue de los pocos en Nacional que intentó algo diferente, que mostró un cambio de ritmo y la intención de meter pases filtrados. Uno de ellos llegó a destino en el minuto 12, pero Matías Zunino no resolvió bien la jugada.



De igual forma que contra los aurinegros, en el partido amistoso, había cumplido con muy buenos 25 minutos (hasta que salió por la expulsión de Luis Mejía), el domingo fue la manija del equipo.

Santiago Rodríguez mano a mano con Fabricio Formiliano. FOTO: Gerardo Pérez.



Claro está, y producto de su juventud, tiene aspectos para mejorar, algo que suena a una obviedad. Por ejemplo, no arriesgar tanto a la hora de defender, como en la jugada de la expulsión (más allá de que fue exagerada la sanción), o meter una pausa cuando el equipo así lo necesita.



Por si fuera poco, Rodríguez le brinda la posibilidad al DT de jugar como enganche, en la izquierda o como segundo punta. El domingo jugó unos metros más atrás de Fernández.



Así como Alexander Medina ascendió y potenció a Christian Oliva, uno de los principales aciertos de DT argentino, por ahora, está en el ascenso de este juvenil. Y eso que esta historia recién parece comenzar.

Arzura vs Gargano Buen debut: de menos a más El argentino hizo su debut en Nacional y cumplió con la tarea de opacar el trabajo de Walter Gargano, que había sido figura en el clásico amistoso. Fue de menos a más.

Viña cumplió otra vez Ahora como tercer zaguero Está vez jugando como tercer zaguero en la línea de cinco defensores, Matías Viña tuvo una buena actuación. Es cierto que tuvo algún error, pero sus quites fueron clave.

Angeleri y un acierto Su mejor partido Marcos Angeleri jugó de sus mejores partidos en Nacional. Fue el zaguero que jugó de líbero, empezando con el muro tricolor. Hizo su primer gol en los tricolores, pero cometió el penal. Además, se lo notó bien con la pelota.

El partido del "Coco" Conde Una actuación consagratoria Cuando empezaba a ser cuestionado por parte de la hinchada de Nacional, Esteban Conde respondió con una estupenda actuación. Para el capitán es importante haber tenido una actuación consagratoria en el inicio del año.



LO MALO

El equipo generó muy poco en el ataque

Seba Fernández en acción ante la marca de Enzo Martínez. FOTO: Gerardo Pérez.

Durante los 120 minutos de la final de la Supercopa, Nacional creó muy pocas situaciones de gol. Apenas se pueden contabilizar cuatro jugadas que llevaron riesgo sobre el arco de Kevin Dawson y una de ellas fue el gol marcado por el zaguero Marcos Angeleri.



El planteamiento de Domínguez apuntó a limitar las virtudes de Peñarol y en gran medida ese hecho le llevó a Nacional a no cumplir con la otra parte del libreto.



Aunque no hay que perder de vista que Nacional es un equipo en formación, y es literal, no una frase hecha. En ese sentido, hubo incorporaciones -como Mathías Cardacio y la vuelta de Gonzalo Bergessio- que se sumaron en la última semana.



Aceitar a la oncena llevará su tiempo, pero lo bueno para Nacional (y más aún por la postergación en el inicio del Apertura) es que trabajará más tranquilo, sabiendo que ya se quedó con el primer título de la temporada.

La falta de fútbol de "Palito" Mejorará con la propia actividad Jugó más tiempo del que todos hubieran querido por las circunstancias del juego, pero a Álvaro Pereira se lo notó lejos de su mejor forma. Lo bueno es que va a mejorar.

No tuvo una salida clara Pasó más en el primer tiempo; luego corrigió Principalmente en el primer tiempo, a Nacional le costó salir claro desde la retaguardia. Algunas veces abusó del pelotazo en largo. Peñarol invitó a que ese hecho suceda.

Físicamente fue superado Más aún con un jugador de menos Peñarol físicamente se mostró más entero que Nacional durante el partido, aunque hay que considerar que los tricolores jugaron todo el alargue con uno de menos.