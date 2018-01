Con buenas señales

Es cierto que lo primero que salta a la vista es el resultado. El empate sin goles no suele ser bien visto por los hinchas, aunque si hubieran podido observar el encuentro se habrían quedado conformes.



En un partido oficial Peñarol habría dejado dos puntos, pero al ser amistoso esa cuestión no pasa por la cabeza de un entrenador que puede tener más certezas que dudas luego del juego ante Progreso.



Es que Peñarol jugó bien. Le costó en el principio del partido ser profundo, pero una vez más recurrió a su herramienta preferida: las bandas. Esta vez estaban por un lado Agustín Canobbio y por el otro Fabián Estoyanoff. Ambos se terminaron convirtiendo en figuras por lo que generaron y porque el “Lolo” tuvo las chances más claras para abrir un marcador que quedó trunco tras los 60’ de juego.



Una de las características de este Peñarol 2018 es la pelota bien jugada. Desde el fondo y en busca de los huecos que pueda dejar el rival, los aurinegros buscan tener la posesión del balón y si no se puede ir para adelante, jugar con el arquero y a salir una vez más.



Se nota que es una constante y que es la idea de Ramos, ya que esa intención de juego se repitió incluso en el segundo partido, donde estuvieron quienes no son habituales titulares.

Respuesta.

De todas maneras, el buen juego aurinegro no pudo sobreponerse ante una gran figura: Carlos Techera. El arquero de Progreso se vistió de héroe y fue el motivo por el que no hubo goles en el encuentro de primera hora.



Un mano a mano a Gastón Rodríguez y dos a Fabián Estoyanoff, fueron el saldo de una gran jornada para el arquero.



El “Lolo” tuvo una última chance para abrir el marcador, pero luego de un gran enganche y de una definición que ya había vencido al golero, apareció un defensa de la visita para despejar la pelota en la línea.

Invicto.

Otro aspecto positivo que ha dejado estos duelos de pretemporada es que Peñarol todavía no conoce la derrota y, quizá más importante, tampoco recibió goles.



Los de Leonardo Ramos suman nueve tantos a favor, mientras que no le han marcado por el momento y tanto Dawson, como Guruceaga y Cardozo han demostrado buenos rendimientos cuando les ha tocado estar bajo los tres palos aurinegros en estos primeros partidos.



Está claro también que la exigencia va subiendo y eso también va generando un interesante desafío para los aurinegros. Debutaron ante la selección de Colonia, siguieron ante Progreso, jugarán un amistoso internacional ante Delfín y luego se vendrá el clásico, donde con rodaje, Peñarol buscará repetir lo sucedido en el Torneo Clausura.

Peñarol paró con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio, Fabián Estoyanoff; Maximiliano Rodríguez y Gastón Rodríguez



Por contractura en el cuadriceps y traumatismo de rodilla, no participaron del amistoso ni Cristian Palacios ni Walter Gargano. Habrá que seguir su evolución para el partido ante Delfín del próximo jueves.



Progreso lo hizo de la siguiente manera: Carlos Techera; Alex

Silva, Steve Makuka, Mendez, Mauricio Loffreda; Fabricio Santos, Joaquín Gottesman, Ignacio Lemmo, Federico Millacet; Joel Burgueño y Leandro Onetto

Goleada aurinegra.

A segunda hora la historia fue distinta ya que Peñarol fue muy superior y se llevó el triunfo por 4-0 ante Progreso. Fabián Píriz anotó al minuto de juego, mientras que Franco Martínez y un doblete de Rodrigo Piñeiro sentenciaron el resultado.



Marcel Novick, Brian Rodríguez, Giovanni González, Enzo Martínez y Rodrig Piñeiro fueron lo más destacado en el choque de segunda hora entre mirasoles y aurirojos.



Peñarol paró a: Thiago Cardozo; Mathías Corujo, Luis Maldonado, Enzo Martínez, Fabián Píriz; Marcel Novick, Franco Martínez, Giovanni González, Brian Rodríguez; Martín Boselli y Rodrigo Piñeiro.



Mientras que Progreso colocó a los siguientes jugadores: Mesner; Asconeguy, Kim Dong Hwi, Amondarain, Cuello; Consentino, Mozzo, Montes, Pérez; Cocaro y Rosso.