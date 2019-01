Buenas señales de Domínguez

A diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos tiempos, Nacional está trabajando de manera hermética el nombramiento del nuevo entrenador.



Las gestiones las vienen llevando adelante el presidente José Decurnex, el vice Alejandro Balbi y el manager deportivo Iván Alonso. El resto de los dirigentes se enterarán hoy, en la reunión de Comisión Directiva, cómo vienen las gestiones y si ya se avanzó como para confirmar al nuevo entrenador tras el encuentro.



Luego del sorteo de la Copa Libertadores -donde Nacional, como cabeza de serie del Grupo E, compartió zona con Cerro Porteño, Zamora y un rival a confirmar-, Decurnex y Balbi se encontraron en Argentina con Alonso y se reunieron con algunos entrenadores el pasado martes.



Uno de ellos fue Eduardo Domínguez, quien sigue siendo la prioridad de los albos.



El técnico -que llamativamente no usa WhatsApp- mostró estar interiorizado del presente de Nacional, tanto deportivo como económico, y estuvo afín a escuchar la propuesta de los tricolores.



Por otro lado, tras la negativa de José Pekerman a Boca Juniors de ayer por la tardecita, Domínguez continúa siendo una de las alternativas de los xeneizes, que ya no cuentan con Guillermo Barros Schelotto tras perder la final de la Copa Libertadores contra River Plate. Pese a que Domínguez está en la lista, Gustavo Alfaro es el principal candidato de Boca, por lo que no sería impedimento para que Domínguez llegue finalmente a Nacional.



Claro, faltan dos temas trascendentes a resolver: el económico y la extensión del contrato del técnico.



Por otro lado, Domínguez ve con buenos ojos la posibilidad de mudarse a Uruguay.



Cabe recordar que Eduardo es hermano de Federico Domínguez (campeón uruguayo con Nacional) y que ya dirigió a Huracán de Parque Patricios (equipo con el que llegó a definir la Copa Sudamericana) y a Colón de Santa Fe más recientemente.



También hubo contactos con Gustavo Alfaro (tiene contrato vigente con Huracán, que está cuarto en la Superliga de Argentina) y Miguel Ángel Russo, que ya superó problemas de salud luego de dirigir a Millonarios de Colombia y que es el principal candidato para suceder a Pablo Bengoechea en Alianza Lima.



Nacional pretende resolver el tema de su nuevo entrenador antes de Navidad, porque iniciará la pretemporada el próximo miércoles 26 de diciembre.