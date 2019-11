Buenas noticias: Luis Suárez podrá estar en el plantel de la Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La lesión que Luis Suárez sufrió en el sóleo de la pierna derecha, que le impidió terminar el partido ante Levante, no reviste la misma gravedad que la sufriera a principio de temporada. Como Ernesto Valverde no lo descartó para jugar el sábado ante Celta de Vigo, el "Pistolero" podrá ser convocado por el técnico de la Selección uruguaya para los partidos amistosos contra Hungría y Argentina.

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró en rueda de prensa en el Camp Nou que el delantero uruguayo "no tiene una lesión importante" y abrió la puerta para un regreso rápido a la actividad.

Aunque "Lucho" quedó afuera de la lista de convocados para el partido que el club blaugrana disputará este martes ante el Slavia Praga, y Valverde no quiso ser preciso en cuanto a la fecha de su retorno, porque dijo "no sé cuándo puede estar, no tengo la certeza absoluta", fue muy positivo al establecer "veremos para el sábado".

La gran posibilidad de que el delantero uruguayo pueda actuar ante el Celta de Vigo despeja la incertidumbre en cuanto a su convocatoria para la Celeste. Es un hecho que siguiendo la información de Valverde y de la sanidad del Barcelona el entrenador Óscar Tabárez lo incluirá en la nómina de convocados.

Lo ayuda de manera considerable el hecho de que el propio Valverde ya dijo públicamente que la lesión del salteño: "No es como la otra vez".