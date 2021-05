En buenas manos: Nicolás Rossi recibió el premio a mejor jugador de Rentistas-Sporting

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Rossi obtuvo el premio a mejor jugador en el encuentro Rentistas- Sporting Cristal que finalizó en un empate sin goles este miércoles por el Grupo E de la Copa Libertadores. "El premio no me lo esperaba, porque uno siempre trata de dar lo mejor, pero que CONMEBOL, una organización tan grande, te lo reconozca es algo muy lindo, es como un mimo al alma”, declaró.

El arquero ha defendido el arco de Rentistas desde 2015 y realizó su debut en Copa Libertadores frente a Racing (1-1), como tantos otros jugadores del “Bicho”. “Estoy desde séptima en el club y para la mayoría fue una experiencia nueva y contra un rival grande como lo es Racing. Fue un plus, nos motivó a sacar todo y dar lo mejor”, declaró sobre la casi victoria que les fue arrebatada en el último minuto.

Con San Pablo perdieron dignamente y con Sporting Cristal volvió el empate, esta vez sin goles, aunque Rossi dijo estar muy contento con la actuación del equipo. “La verdad que era un partido difícil por todo lo que nos jugábamos, Sporting Cristal en el grupo es un rival directo, por suerte no tocó perder, siempre es bueno sumar”, explicó.

"Triste por obtener un punto ya que la idea era sumar de a tres, pero contento con el rendimiento del equipo, otra vez volvimos a mantener el arco en cero”. Nicolás Rossi Arquero Rentistas

En cuanto al marcador en 0 aseguró que hubo situaciones de gol, pero que el equipo rival también tiene sus herramientas para neutralizarlos. “Seguro que como nosotros los estudiamos a ellos, ellos nos estudian a nosotros y eso lo hace más cuesta arriba. Con el correr del tiempo vamos a ir mejorando y a lograr mayor efectividad en el arco rival”, declaró el arquero de 22 años a Ovación.

En relación con su técnico, Martín Varini (29), Rossi aseguró que “como entrenador es muy bien, a pesar de su corta edad siempre tiene las palabras justas que motivan al equipo y nos enseña a no dar nada por perdido. Esto sigue”. Rossi cree que su DT junto al cuerpo técnico han hecho muy bien su trabajo y asegura que eso llevará al equipo por buen camino. “Me pone contento por él y también por el equipo, porque nos va a ayudar mucho”, aseguró.

Próximo partido

El próximo desafío del "Bicho"será recibir a San Pablo el miércoles 12. “Para el siguiente partido me siento bien, el premio es un plus, es el esfuerzo del día a día. Yo me veo bien y lo espero ansioso y tratando de dar lo mejor en cada entrenamiento para poder estar desde el inicio”, expresó Nicolás Rossi.