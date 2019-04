Otra buena noticia para Nacional: Axel Pérez firmó por tres años y sin cláusula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Axel Pérez (17), futbolista de la Quinta División de Nacional y una de las joyas que tienen los tricolores en sus formativas, extendió su vínculo con los albos por tres años más y sin cláusula de rescisión, de igual forma que Santiago Rodríguez.

El delantero, que en 2018 marcó 21 goles en 25 partidos para ayudar a darle el título a Nacional en Sub 16, estampó la firma antes de partir al Sudamericano Sub 17 que se disputó en Perú y donde la Celeste no logró alcanzar el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría que se jugará en noviembre.

Cabe destacar que Pérez, al igual que Santi Rodríguez, también es representado por el grupo GBG, del empresario Pablo Boselli. Después de la tensa relación que hubo entre Nacional y el representante, sin dudas que estas dos firmas sirven para unir las partes.

Hay que recordar que Axel Pérez estuvo 10 días entrenando en Barcelona en agosto de 2018, donde aprovechó la ocasión para sacarse una foto con Luis Suárez. Otros equipos, como Arsenal, también pusieron los ojos sobre él.

“Me gustaría debutar en Nacional, salir campeón, ganarlo todo y poder dejarle una buena plata al club, porque se lo merece. Me abrió las puertas, confió en mí y me está dejando ser parte de esta hermosa historia. Nacional es todo para mí. Sueño con el día que pueda debutar en el Parque... Con mi familia mirándome desde la tribuna; sería algo increíble”, le dijo Pérez a Ovación en una nota de diciembre de 2018.