Es una buena medida

Peñarol saldrá a esta séptima fecha con la posibilidad de defender por primera vez la punta del Torneo Clausura.

Para ello, tendrá enfrente a un equipo que le servirá como buena medida para saber dónde está parado: Cerro.

El albiceleste está quinto en la Anual y en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Viene de golear y tiene un equipo con jugadores de experiencia para esta clase de partidos.

Motivos para encontrar atractivo este encuentro, sobran...

En primer lugar, Diego López tendrá el desafío de poder concretar su tercera victoria consecutiva, algo que hasta ahora no pudo lograr en su gestión.

Segundo, para el aurinegro también será una buena oportunidad para intentar a empezar a cambiar la estadística. En las dos veces que se enfrentaron ambos clubes en el Campeón del Siglo, el triunfo se lo llevó la visita.

Tercero, y último, también servirá para ver cómo se reacomoda el equipo sin su principal figura: Cristian Rodríguez. Cuando no lo tuvo contra Racing y en el primer tiempo contra Atlético Paranaense en Curitiba, la ausencia del “Cebolla” se hizo notoria.

Lo del “Cebolla” es por precaución

Cristian Rodríguez no será hoy de la partida por un edema muscular en el sóleo de su pierna derecha. El jugador ya había entrenado diferenciado en el correr de la semana. Está cargado, no hay desgarro, pero prefieren no exponerlo a la posibilidad de una lesión. Por eso tampoco viajará con la selección uruguaya para enfrentar a México. En su lugar ingresará Gonzalo Freitas. Finalmente, con la baja del lacacino, el “Memo” no podrá repetir el equipo que venció el fin de semana pasado a Boston River. Sí podrá hacerlo en la octava fecha ante Atenas de San Carlos, partido que el capitán se iba a perder por la selección. ¿Y el clásico? En Peñarol están atentos por lo que puede pasar el domingo 14 de octubre. Ese día se disputará el partido contra Nacional y la selección ya confirmó dos amistosos para esa fecha: uno ante Corea del Sur el viernes 12 de octubre y otro frente a Japón el martes 16. En el club ven factible que tanto el “Cebolla” como Guillermo Varela sean nuevamente convocados para los partidos frente a los asiáticos, lo cual los sacaría del clásico. Es por eso que se iniciarán con tiempo conversaciones en la AUF para que en la fecha FIFA de octubre el aurinegro pueda contar con los dos futbolistas.