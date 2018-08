Una buena idea para explotar

Alo mejor no desde el sitial que planteó que debía entregársele -por encima del Ejecutivo de la AUF-, pero no es una idea descabellada la que propuso Edgar Welker de que el fútbol tenga un gestor profesional que tome decisiones en el gerenciamiento del fútbol uruguayo.



No está nada mal que quien se encargue de negociar acuerdos económicos, explotar derechos, encontrar mercados para la comercialización de las marcas (Selección, campeonatos) no esté contaminado de la política clubista ni presionado por tener que responder a ciertos intereses.

Sería apropiado e inteligente que, de la misma manera que en el pasado se recurrió a empresas que asesoraran en la venta de derechos de TV o en la comercialización de la camiseta, la AUF tuviera un gestor que encamine negocios con futuros sponsors, que defienda al fútbol ante los organismos estatales, que trate de potenciar el producto fútbol consiguiendo que se mejoren los escenarios deportivos, que haga entender que la idea de un fútbol auténticamente profesional pasa por algo más que pagar los sueldos mínimos a los jugadores.