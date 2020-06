Bruno demoró tres años en recuperarse de una lesión pero volvió a jugar en Villarreal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bruno Soriano, el capitán de Villarreal volvió a jugar 1.128 días después de lesionarse. Por eso, sus compañeros del submarino amarillo le dedicaron una hermosos homenaje, aplaudiéndolo al regresar al vestuario tras el encuentro frente al Sevilla.

Bruno, tuvo que superar dos operaciones en su pierna izquierda y múltiples recaídas para volver finalmente a pisar la cancha. Tras más de 3 años de recuperación, jugó los minutos finales del encuentro entre Villarreal y Sevilla, que terminó igualado 2-2.

"No voy a mentir, hubo momentos duros en los que he pensado que lo mejor era no seguir porque fueron muchas decepciones. Son tres años y ha sido difícil pero estoy muy contento de volver a ayudar al equipo”, dijo emocionado el jugador de 36 años.

"Es muy importante haber regresado después de trabajar durante tiempo, intentarlo y no conseguirlo” , añadió Soriano y agradeció al cuerpo técnico encabezado por Javi Calleja la confianza que tuvieron en él.