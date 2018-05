Uruguay y los otros 31 equipos participantes del Mundial de Rusia ya tienen el eslogan que lucirá en el ómnibus que los trasladará desde las concentraciones a los estadios de la Copa del Mundo. El bus de los muchachos de Óscar Tabárez dirá: "Brilla el sol en Rusia, el cielo es todo Celeste".



Los eslóganes ganadores, elegidos entre los 96 que se presentaron a la votación pública del 26 de abril al 14 de mayo de 2018, adornarán las unidades de transporte de las 32 selecciones. Los afortunados usuarios de FIFA.com que los crearon viajarán a Rusia para vivir en primera persona el mayor espectáculo futbolístico del mundo y asistir a partidos.

la lista Los 32 eslóganes

Alemania: _ZUSAMMEN. GESCHICHTE SCHREIBEN (Juntos escribiremos la historia)​ _

Arabia Saudí: فرسان الصحراء (Caballeros del desierto)

Argentina: UNIDOS POR UNA ILUSIÓN

Australia: BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD (Sed valientes, sed osados, Socceroos en verde y dorado)

Bélgica: _RED DEVILS ON A MISSION (Diablos rojos con una misión) _

Brasil: MAIS QUE 5 ESTRELAS 200 MILHÕES DE CORAÇÕES _(Más que 5 estrellas, 200 millones de corazones) _

Colombia: _AQUÍ VAN 1 SUEÑO, 3 COLORES Y 50 MILLONES DE CORAZONES _

Costa Rica: NO HAY IMPOSIBLE CUANDO JUEGA TODO UN PAÍS

Croacia: “MALA ZEMLJA. VELIKI SNOVI” (Pequeño país, grandes sueños)

Dinamarca: SAMMEN SKABER VI HISTORIE (Juntos hacemos historia)

Egipto: لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا (Cuando dices Faraones, el mundo debe ponerse en pie y tomar nota)

España JUNTOS SOMOS INVENCIBLES

Francia: VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ LES BLEUS !!! (Vuestra fuerza, nuestra pasión. ¡Arriba Les Bleus!)

Inglaterra: SEND US VICTORIOUS (Haz que lleguemos vencedores)

Irán: 80 MILLION PEOPLE, 1 NATION, 1 HEART BEAT (80 millones de personas, 1 nación, 1 único latido)

Islandia: LÁTUM DRAUMINN VERÐA AÐ VERULEIKA _(Hagamos realidad nuestro sueño) _

Japón: いざ「闘え」、サムライブルー! (¡La hora de la batalla ha llegado, Samuráis Azules!)

México: ¡HECHOS EN MÉXICO!, ¡HECHOS PARA LA VICTORIA!

Marruecos: اسود الاطلس فخر المغرب (Los Leones del Atlas, el orgullo de Marruecos)

Nigeria: _THE WINGS OF AFRICAN PRIDE (Las alas del orgullo africano) _

Panamá: _¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES _

Perú: _¡ESTAMOS DE VUELTA! ¡ACÁ VIAJAN MÁS DE 30 MILLONES DE PERUANOS! _

Polonia: _POLSKA DAWAJ! (¡Adelante, Polonia!) _

Portugal:O PASSADO É GLÓRIA, O PRESENTE É HISTÓRIA (El pasado es gloria, el presente es historia

República de Corea: 아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라 (Tigres de Asia, conquistad el mundo)

Rusia: ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ (Juega con el corazón abierto)

Senegal: IMPOSSIBLE N'EST PAS SÉNÉGALAIS (Imposible no es senegalés)

Serbia: JEDAN TIM, JEDAN SAN - SRBIJA! (Un equipo, un sueño: ¡Serbia!)

Suecia: _TILLSAMMANS FÖR SVERIGE! (¡Juntos por Suecia!) _

Suiza: _FOUR LANGUAGES, ONE NATION (Cuatro idiomas, una nación) _

Túnez: يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور (Rusia, aquí llegan las águilas, mano a mano jugadores y aficionados)

Uruguay: BRILLA EL SOL EN RUSIA, EL CIELO ES TODO CELESTE