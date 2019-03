"¿Quién es Brian Rodríguez?", preguntaba el hincha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Con la número 17 ingresa Brian Rodríguez”, decía la voz del Campeón del Siglo. Algún despistado o esos hinchas que no suelen seguir de manera regular las formativas preguntó: ¿Quién es el que entró por Giovanni González? “Brian. Brian Rodríguez, es juvenil”, le responde otro.

En la pasada jornada se cumplió un año de aquel día en el que el volante hacía su debut de la mano de Leonardo Ramos frente a Danubio y ante un estadio repleto de hinchas mirasoles.

Jugó 30 minutos y pese a que en lo personal el rendimiento fue bueno, la historia no se resolvió de la mejor manera porque “Nacho” González marcó lo que fue el empate definitivo para los franjeados.

Pese a que no era titular y de hecho con Ramos solo jugó un partido de arranque, pudo tener minutos en seis ocasiones y otras seis restantes fue al banco.

Al hincha se le fue haciendo normal verlo entre los relevos y cuando ingresaba dejaba una buena impresión hasta se dio el lujo de anotar un gol: ante Boston en el CDS.

Pero todo cambió de un día para el otro. Leonardo Ramos se marchó y Diego López llegaba para la dirección técnica de Peñarol. Un plantel amplio y jugadores con mayor jerarquía, llevaron a que Brian perdiera su lugar y no jugara durante el segundo semestre.

Sin embargo, el destino le volvió a hacer un guiño al volante que recién tiene 18 años. El “Memo” lo incluyó en la lista de viajeros a Miami para la pretemporada, le dio minutos, confianza y lo más importante: titularidad.

Fue así, que el juvenil se hizo indiscutido en el once de Peñarol y sus rendimientos demostraron que López no se equivocó y que está a la altura de las circunstancias. Velocidad, habilidad, ubicación en el campo y hasta gol porque anotó su segundo tanto con la camiseta aurinegra frente a Rampla en este Apertura.

Hasta el momento jugó siete partidos y todos como titular. Por derecha o por izquierda. Se siente cómodo por ambas bandas y el entrenador aprovecha eso al máximo. Tuvo su estreno internacional, jugando la Copa Libertadores y hasta se juega un lugar en la próxima Copa del Mundo Sub 20.

De hecho viene de jugar en la selección y por eso se perdió el choque ante Racing y volverá ante Boston River. Su lugar en el mediocampo lo espera. Porque se lo ganó a base de esfuerzo.

Brian no se desesperó, aguardó por su chance, la aprovecha y hace partido a partido que los hinchas lo aplaudan reconociendo el buen momento por el que pasa.

Su juventud no le impide disfrutar de la oportunidad y pareciera que ser titular se lo toma con calma, como si fuera algo normal.

Hoy, un año después, el mismo hincha que no lo conocía se hace otra pregunta: “¿En serio no juega Brian? No te puedo creer”.