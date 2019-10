Brian Rodríguez: "No me considero un gran jugador como dicen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No me considero un gran jugador como dicen", soltó Brian Rodríguez al ser consultado sobre la importancia que puede llegar a tener en la selección y sorprendió, aunque inmediatamente agregó: "Me apoyo en mis compañeros y no trato de ser lo que no soy. Sé mis límites lo que puedo dar".

Es que Brian Rodríguez se presenta como una de las principales novedades que ha tenido este plantel de Uruguay y sus rendimientos han sido buenos, al punto de que haya anotó su primer gol con la selección mayor, en el duelo ante Estados Unidos de la pasada fecha FIFA.

"Estoy creciendo día a día y me estoy adaptando tanto a la selección como a estar en Estados Unidos. El grupo es sensacional y ya en Costa Rica me recibieron de una manera increíble", contó Rodríguez.

En la conferencia del lunes, Tabárez elogió tanto a Brian Rodríguez como a Federico Valverde y el primero agradeció y expresó: "Las palabras del maestro representan mucho para nosotros y para todo el país. Un elogio del maestro y de su cuerpo técnico te da mucha confianza".

Sobre Perú, aseguró: "Será un rival duro y una buena medida, aunque tenemos que disfrutar y seguir por el proceso que venimos. Ser tan joven y estar acá es un sueño, es todo nuevo".