Brian Rodríguez le sacó el lugar a Valverde como la venta más alta

Hasta el momento, la venta de Federico Valverde a Real Madrid era la más cara de la historia de Peñarol, pero todo cambió con la de Brian Rodríguez, que irá a los Estados Unidos para jugar por Los Ángeles FC.

De todas maneras, esta lista tiene algunos detalles particulares a tener en cuenta y uno de ellos es que cinco de estos 10 emigraron teniendo menos de 20 años: son los casos del propio Brian Rodríguez, Federico Valverde, Federico Magallanes, Gastón Ramírez y Federico Rodríguez.

Precisamente este último tiene otra singularidad; fue una de las ventas más caras del club y de hecho nunca llegó a jugar con la camiseta aurinegra. Tanto él como Pablo Ceppelini fueron presentados y se pusieron la camiseta de Peñarol, pero solo para unas fotos porque rápidamente y antes del debut se habían marchado al fútbol italiano.

Otro detalle a tener en cuenta y que sin duda es rescatable para el club es que de esta lista las últimas ventas han sido de jugadores surgidos desde la cantera del equipo aurinegro como Brian Rodríguez, Valverde, Nahitan Nández, Jonathan Rodríguez o Gastón Ramírez.

El futbolista nacido en Tranqueras abrió una brecha muy importante con aquellos que lo seguirán en esta selecta lista y que lo coloca como el jugador más caro de toda la historia de Peñarol. Un hecho que seguramente será siempre bien valorado.

MERCADO

Las 10 ventas más caras de Peñarol

- Brian Rodríguez: US$ 11.500.000

- Federico Valverde: US$ 5.570.00

- Federico Rodríguez: US$ 4.600.000

- Darío Rodríguez: US$ 4.500.000

- Federico Magallanes: US$ 4.500.000

- Abel Hernández: US$ 4.200.000

- Jonathan Rodríguez: US$ 3.900.000

- Gabriel Fernández: US$ 3.900.000

- Nahitan Nández: US$ 3.800.000

- Gastón Ramírez: US$ 3.700.000