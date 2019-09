Brian Rodríguez le agradeció a quienes en Peñarol lo ayudaron a salir "de la joda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brian Rodríguez vive un momento único en su corta carrera y edad. Con 19 años tuvo su primer traspaso internacional de Peñarol a Los Ángeles FC de la MLS y debutó en la selección uruguaya. Sin embargo, en diálogo con Fox Sports confesó que para llegar donde está ahora tuvo que dejar atrás un momento en el cual no se dedicaba al fútbol como debía.

"Tuve buenas charlas con Gargano, el 'Cebolla', el 'Lolo'. Yo no estaba para Peñarol, no quería nada, estaba para la joda. Ellos tuvieron una charla conmigo. Fue muy dura pero me sirvió muchísimo. Capaz estaba en mí tomármela bien o mal, y me la tomé bien por eso hoy estoy donde estoy. Pero también agradecerle a ellos por esas palabras, por ser como son. Hoy en día también tienen a Pellistri y jugadores más jóvenes que yo y no tengo duda que son así", comentó.

"GARGANO, EL "CEBOLLA" Y ESTOYANOFF ME HABLARON MUCHO CUANDO ESTABA PARA LA JODA"#FSRadioUY - Brian Rodríguez nos cuenta sus momentos difíciles y las personas que lo motivaron a llegar donde está. pic.twitter.com/eonL1eZSmd — FOX Sports Uruguay (@FoxSports_Uy) September 21, 2019

Entre las personas que lo marcaron también recordó a Alejandro Valenzuela. "Supe la salida del Profe Valenzuela, fue una de las personas que me marcó mucho".

Además agregó a "mi familia, mi viejo. Para mí hoy en día mi familia es mi motor. Pude cumplir el sueño de ayudarlos a crecer económicamente, un sueño que tenía de chico de comprarle la casa a mi vieja lo hice. Pequeñas cosas que a mí me llenan, es una fuerza para seguir".

También el volante de Los Angeles FC afirmó estar "contento por estar nuevamente" en una lista de la selección uruguaya. "Me recibieron de la mejor manera, también por eso de la confianza adentro de la cancha, el Maestro mismo. Te hace sentir como uno más. Parecía que jugara así hace mucho", sumó.

"ESTOY FELIZ DE ESTAR CONVOCADO NUEVAMENTE EN LA SELECCIÓN"#FSRadioUY - En vivo Brian Rodríguez, jugador de los Ángeles FC. pic.twitter.com/GCV8sUq3cs — FOX Sports Uruguay (@FoxSports_Uy) September 21, 2019

En la Major League Soccer (MLS) viene "bien, preparados para lo que viene del playoff". Aunque "todavía no me he adaptado a lo que me pide el técnico. Tratar de entender, que uno te traduzca, es complicado. A la hora de jugar todos jugamos el mismo idioma". "Cada equipo tiene su manera de atacar, su manera de defender. Nada que ver a Peñarol, entonces hay que adaptarse. Me quedo un rato después del entrenamiento y miro videos, nada que ver a lo que hacía antes".