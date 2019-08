Brian Rodríguez y el día del adiós

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su presencia en Los Aromos no fue la misma que la de todos los días. Ayer, Brian Rodríguez visitó el complejo de entrenamiento de Peñarol en una jornada muy especial, en el día de su despedida.

Saludó a compañeros, cuerpo técnico y cada integrante del lugar que lo recibió hace mucho tiempo y que hoy lo despide con la ilusión de un día volverlo a ver luciendo el amarillo y el negro de Peñarol.

Hoy, Brian Rodríguez comenzará una nueva etapa en su carrera. Una etapa que lo tendrá ligado por cuatro años con Los Ángeles FC o al menos eso indica su contrato. Su desempeño, que puede ser muy interesante en un fútbol que lo puede hacer explotar todavía más, será el que definirá el tiempo de su estadía en Estados Unidos.

Que Peñarol lo va a extrañar no cabe duda. Extrañará su velocidad, sus arremetidas por ambas bandas y también sus goles que no fueron tantos, pero que sin duda suman con el plus de que todos los hizo con el apoyo del hincha aurinegro, en el Campeón del Siglo.

Un nuevo club y nuevos compañeros lo esperan y entre ellos está un Diego Rossi que pese a su juventud, seguramente se convertirá en su mentor y en su padrino en un fútbol al que Brian, hasta ahora, solo observó por televisión.

En poco tiempo y con buenos rendimientos, Brian Rodríguez pasó de ser un juvenil con mucho futuro a una certeza dentro del plantel de Diego López y que su ausencia generaba la molestia del hincha mirasol.

Luego de distintos idas y vueltas, hoy le toca a Brian el día del adiós. Salvo un imprevisto, en esta jornada el volante tomará el avión que lo depositará en Estados Unidos para vestir por primera vez la camiseta de un club profesional que no sea Peñarol, con todo lo que eso significa.

Para Diego López, la partida de Brian Rodríguez también será un desafío teniendo en cuenta que deberá buscar el sustituto a quien fuera titular indiscutido y aunque nombres hay muchos, su nivel dentro del campo dejó la vara muy alto.

Muy poco lo pudo disfrutar Peñarol y hoy le tocará decirle adiós o tal vez hasta luego. Brian Rodríguez se marcha a la MLS y el conjunto aurinegro lo extrañará.