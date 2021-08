Brian Ocampo es el rey de las asistencias en Nacional

Por momentos del partido puede parecer que está apagado o que no está en su noche. Puede perder algún duelo o fallar alguna situación de gol. Pero con una simple aparición, o con una pelota precisa, es capaz de cambiar el desenlace de un partido. Se trata de Brian Ocampo, un futbolista que quizás no está en el mejor momento del año, pero que sigue siendo importantísimo para Nacional.

En el 2-0 a Deportivo Maldonado levantó el centro en el tiro de esquina para el primer gol de Gonzalo Bergessio; lo tiró al primer palo, el cordobés se alejó de su marca (Gastón Pagano) y mandó el balón al fondo de la red. Después Leandro Fernández, tras asistencia de Camilo Cándido, se encargó del 2-0.

El delantero floridense se perdió algunos encuentros del Torneo Apertura debido a que formó parte del plantel uruguayo que disputó la Copa América en Brasil. Por eso, jugó seis partidos en lo que va del presente certamen, totalizando 496 minutos.

Ocampo lleva dos goles anotados en el Apertura - a Peñarol (2-0) y a Villa Española (3-0)- y otros dos por la Libertadores: a Argentinos (2-0) y a la “U” Católica (1-0).



Además, en lo que va de todo el 2021, Brian Ocampo tiene 17 asistencias siendo el mejor uruguayo en este rubro, según los datos del estadista Nahuel Beau.

En el último partido contra los fernandinos, se vio una pequeña variante a nivel táctico, ya que Ocampo no se volcó tanto sobre la raya por la derecha, sino que se movió por todo el frente del ataque y alternó posiciones varias veces con Leandro Fernández. Ese aspecto le permite tener más versatilidad y no estar encajonado sobre un solo sector de la cancha.

Desde su debut el 18 de julio de 2018 en Nacional (contra Sol de América por la Copa Sudamericana), Ocampo lleva anotados ocho goles oficiales, dos por Libertadores y seis por el Uruguayo.

Lo que resta ahora es saber qué pasara con el futuro de Ocampo, quien finaliza su contrato con Nacional el próximo 31 de diciembre. Está latente la posibilidad de que pueda emigrar en este período de pases, pero lo que buscan los tricolores con urgencia es su renovación. Es que aún tiene mucho por crecer.

JUVENILES

Cosecha de 13 sobre 15 puntos contra Boston River

El pasado fin de semana se disputó la segunda fecha del Campeonato Especial de Formativas donde Nacional enfrentó a Boston River obteniendo una buena cosecha de puntos: 13 de 15 posibles.



El único partido en el que no triunfaron los tricolores fue en la Sub 19, donde fue empate 0-0.



La Sub 17, conducida por la “Momia” Lemos venció 2-1 al “Sastre” gracias a los goles de Augusto Scarone y Facundo Pereira.



La Sub 16 de Santiago Espasandín ganó 1-0 con tanto de Agustín Brites.



En Sub 15 fue goleada 5-1 con goles de Emiliano Del Pino, Mateo Peralta, Juan Echeverría, Thiago Porley y en contra y en Séptima División fue 1-0 con tanto de Rodrigo Espalter.