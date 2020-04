A distancia con Brian Lozano: "A Nacional no volvería, me gustaría jugar en Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brian Lozano fue un nuevo protagonista de “A Distancia”, el ciclo de charlas de El País que en su cuenta de Instagram intenta entretener a los usuarios en tiempos de aislamiento por el coronavirus.

El "Huevo" conversó desde su casa con la bandera de Uruguay de fondo. Hace tres temporadas que juega en el Santos Laguna de México, donde ya llevaba anotados 21 goles en total y es uno de los líderes en asistencias.

"Es el mejor momento de mi carrera, he madurado como jugador, como persona. No me olvido del momento que viví en Defensor, que fue lo que me llevó a la selección, aunque ahora sí me siento un jugador más completo", afirmó.

"La Liga de México es una liga de élite, es muy fuerte, competitiva, lo demostró Monterrey en el último Mundial de Clubes. Lo demostró contra Liverpool que le jugó de igual a igual", agregó.

El defensa Antonio Briseño, de Guadalajara, dijo en una entrevista que si jugara en Uruguay o Argentina sería figura, y Lozano fue uno de los que le salió al cruce en las redes sociales: "Me molestó. Cuando vine a México siempre fui respetuoso, siempre destaqué la liga y que compiten de igual a igual con cualquiera. Molesta que subestimen a la liga uruguaya, sabiendo la historia de Uruguay, no es un fútbol fácil de jugar".

El "Huevo" agregó que "si económicamente estuviéramos fuertes sería una liga más competitiva (la uruguaya); molesta porque no tuvo la posibilidad de jugar en Uruguay o en Argentina. Nosotros somos agradecidos con México, que fue el país que nos abrió las puertas. Si vas al fútbol uruguayo no es fuerte económicamente pero futbolísticamente lo es, tiene muy buenos jugadores. En el momento molestó, se lo hice saber por redes. (Si se lo cruzara en una cancha) Le hablaría de buena forma, no me gusta pelear. Antes de decir lo que dijo tendría que jugar en el fútbol uruguayo".

Lozano dijo sobre su técnico. Guillermo Almada, que "es un grandísimo entrenador, ya lo demostró en otros equipos. Yo sabía de su idea de juego, de su forma de trabajar, trata de sacarle lo mejor al jugador, es un técnico muy intenso, que te saca provecho al máximo y que dice las cosas con la mejor intención. Estoy agradecido".

Su pasaje por Nacional

Entre 2016 y 2017 Brian Lozano jugó un año en Nacional bajo la conducción de Martín Lasarte. Apenas jugó 10 partidos como titular aunque tuvo minutos en 26 juegos. En la Libertadores de 2017 completó sólo 19 minutos jugados y en total marcó cuatro goles, todos por el Campeonato Uruguayo.

"Hay unos cuantos aspectos (que incidieron para su bajo rendimiento). Hubo falta de oportunidades, nunca jugué dos partidos de titular. Eso me llevó a estar molesto, tener errores en la cancha, me jugó una mala pasada, me llevó a a comerme la cabeza, a no estar bien mantalmente ni físicamente. Siempre entrenaba a full, pero veía que no se me daban las oportunidades que creía debía tener", afirmó.

El mediapunta agregó que "el fútbol no lo tomo como revancha, te puede ir bien o mal. Mi segunda oportunidad en Nacional la tuve en la segunda parte del año, me tocó juntarme con Lasarte, le pedí su punto de vista, le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo que sí, tenía opciones de irme, para Liga de Quito, la U de Chile, a Argentina, me pidió que me quedara, que me iba a utilizar para la Copa... De ocho partidos de Copa jugué 15 minutos, eso no es una oportunidad. Martín (Lasarte) declaró que la palabra mentir es fuerte, pero yo no le digo en el mal sentido de la palabra. No fue honesto conmigo, que era lo que me hubiera gustado que fuera, lo más justo es ser sincero, si no me va a tener en cuenta que me lo diga así uno busca otras oportunidades".

Al ser consultado sobre si volvería a Nacional, Lozano fue tajante: "No, sinceramente no, estoy agradecido pero no. Antes de llegar a Nacional dije que era hincha de Peñarol, yo decidí, nadie me obligó. Tuve la oportunidad de ir a Peñarol, para fui a Nacional para cumplirle un sueño a mi padre. Estoy agradecido a la gente de Nacional, que me brindó su cariño, pero ya pasó mi oportunidad, no me fue como hubiera querido".

Y agregó que "me gustaría, no sé si estarán interesados en un futuro o no en mí, pero es un sueño pendiente, me gustaría jugar en Peñarol".

Lozano también contó su prueba con Boca cuando era chico y la posibilidad de ir en el último período de pases: "Desde chico seguía a Boca, tengo muchos recuerdos, mi ídolo es Riquelme. A los 14 años fui a a probarme, me veían condiciones pero los jugadores estaban igual que yo pero físicamente estaban muy por encima, ya de por sí soy chico, entonces me sacaban mucha diferencia. Me dijeron que subiera siete u ocho kilos y que volviera a ir a probarme. Hace poco hubo un acercamiento fuerte (diciembre de 2019), incluso hablé con Nicolás Burdisso, me quería dar prioridad para ir a Boca, era un sueño, me encantaría jugar ahí".

La selección uruguaya

"No me sorprendió que me llamaran. Llegué a Santos para hecer las cosas bien, volver a jugar y rendir, sabía que no iba a ser de inmediato el llamado, estaba agarrando la regularidad, sabía que el maestro (Tabárez) estaba buscando jugadores de mis características. Hubo dos convocatorias que pensaba que podría estar y no se dio, seguí trabajando y en cada convocatoria estaba atento", contó sobre su regreso a la selección uruguaya después de tres años; había estado convocado para las Eliminatorias en cuatro partidos en 2016 pero no tuvo minutos.

Fue llamado para los amistosos de septiembre y en los últimos cuatro partidos del año fue titular en Uruguay: "Me sorprendió un poco más el tema que me tocó jugar en todos los partidos y tener los minutos que tuve. Me gusta la idea de juego que esta mostrando el maestro, se está adaptando a las características de jugadores que hay".