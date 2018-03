Brian Lozano lleva a su barrio en la piel

"Ahora si tatuaje terminado, mi barrio lo llevo en la piel, las raíces nunca se olvida!! #lavalleja#", escribió Brian Lozano en su cuenta de Twitter para mostrar en las redes sociales el diseño recién terminado en su espalda.



Algunas semanas atrás, en declaraciones a los medios mexicanos, el actual futbolista de Santos Laguna transmitía la felicidad que está viviendo actualmente y no solo por su repunte deportivo. “Estoy bien, con una vida tranquila. Mi hijo que viene en camino, lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad me ayuda mucho a madurar y pensar positivo, es una motivación más para mí”.



“La verdad estoy bien adaptado al club en comparación cuando llegue al América que tuve la mala fortuna que me lesioné y hoy me siento muy cómodo, muy arropado demostrando día al día el aportar mucho para el equipo”, declaró Lozano.