Brian Lozano: "Llegué a un punto de no querer jugar más al fútbol"

Brian Lozano, de gran presente en la selección absoluta de Uruguay tras la doble fecha contra Perú habló sobre sus inicios, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, su pasaje por Nacional, América de México y como el Santos Laguna lo rescató del momento más difícil de su carrera.

"Somos de un barrio medio complicado, una familia muy humilde, que hemos pasado mucha carencia para poder salir adelante, tanto yo como mi sobrino, que somos los dos que jugamos al fútbol. Mi sobrino tiene su padre que ha pasado por momentos muy complicados situaciones de drogas, ha estado en la cárcel", fueron las primeras palabras de Lozano en el programa Punto de Partida (Directv).

Infancia

"Un ambiente muy complicado donde la mayoría de mis amigos tenían muchas condiciones para jugar al fútbol, te diría que hasta más condiciones que yo, y lamentablemente muchos se desviaron o han terminado mal. Alguno ha terminado en la cárcel, otros lamentablemente han terminado en un cementerio", comentó sobre su infancia.

El "Huevo" desde el primer momento que eligió jugar al fútbol recibió el apoyo de sus padres. También recordó los momentos que su familia no contaba con recursos necesarios para un plato en la mesa y que esas veces su abuela, quien vivía en el mismo terreno, les brindaba un plato de comida, persona a la cual está muy agradecido y que considera como su segunda madre.

Gol y medalla de oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015

Lozano recordó que fue su primer citación a la selección uruguaya: "Fue la primera vez que me convocaron a una selección. No había estado en ningún proceso y la verdad que en el momento que me tocó hacer el gol-en la final por la medalla de oro- fue lo más lindo que me pasó", afirmó el futbolista de 25 años.

"No sé si fue el gol más lindo que hice, pero si el gol más importante de lo que llevo en mi carrera", agregó Lozano, quien gracias a su gol, luego de 32 años Uruguay consiguió una medalla de oro en fútbol por Juegos Panamericanos.

El jugador de Santos Laguna reconoció también que es de mirar videos suyos y que cuando lo hace se emociona porque recuerda todo lo que ha logrado "a base de mucho sacrificio y mucho trabajo".

Además contó que hoy no tiene la "medalla físiciamente", ya que sufrió un robo en la casa de sus tíos cuando se había ido al exterior, pero que es un recuerdo "que no se lo va quitar nadie", aseguró.

América de México

Lozano reconoció que fue una etapa donde se sintió "muy solo" ya que cayó en un grupo "muy grande y de mucha jerarquía" y no "sentía mucho respaldo" y cuando pasó por su lesión tampoco se sintió acompañado.

El "Huevo" aseguró también que se siente parte del equipo de la Concachampions 2015-2016, a pesar de haber obtenido poca participación, su primer y único título en el equipo.

Mal momento en Nacional

"Quien tuvo la decisión de ir a Nacional fui yo, no me obligó nadie", declaró el futbolista. "Lo hice porque yo quería ir a Nacional y también le quería cumplir el sueño a mi padre, yo en ese momento tenía la oportunidad de irme a Peñarol y decidí ir por Nacional", agregó.

"Más allá que hice cosas que me llevaron a no estar en mi nivel y también sentí que nunca me dieron una oportunidad. Yo en Nacional nunca llegué a jugar tres partidos seguidos de titular, ni dos creo".

Titularidad y el banco de suplentes fueron los recorridos de Lozano por el equipo tricolor y aseguró que lo que lo "golpeó fuerte" fue saber que iba ser titular, pero dos días antes del partido ante Danubio lo sacaron; "Ya arrancar así me golepó, me molestó mucho".

Sobre esa situación, el jugador afirmó que no le dieron explicación y que tampoco la pidió y luego, en el segundo partido ante Plaza Colonia, fue dejado afuera del plantel. Lozano declaró que fue otro "golpe anímico que lo golpeó fuerte y que si se empezó a sentir muy mal".

La selección y el Complejo Celeste

"La verdad que una historia tremenda y es un orgullo pisar ahí, la verdad es lo más lindo que hay". El futbolista de 25 años comentó ser una persona muy tímida, pero que "al momento de entrar al recinto se pone a pensar "¿cómo pude conseguir esto?".

"Uno que sueña con jugar al fútbol y lo que después le gustaría vestir es la camiseta de su selección, hoy tengo la oportunidad de hacerlo y la verdad que voy a dejar todo por defenderla de la mejor manera".

Santos Laguna al rescate

"Significa muchísimo porque me agarró en un momento muy complicado en mi carrera, de venir de un equipo grande del fútbol mexicano a Nacional con una expectativa muy grande de que iba a jugar y no jugué practicamente mucho, llegó un momento que me sentía con mucha depresión y me encerraba en casa a llorar y cuando uno jugaba, y hasta llegué en un punto de no jugar más al fútbol".

Lozano aseguró que el fútbol lo ha ayudado "crecer muchísimo como jugador, como persona", y que también haber cumplido su sueño, desde el primero momento que empezó a jugar era comprarle la casa a sus padres.