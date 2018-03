Bravo se bajó de la selección porque lo llamaron en contra de su voluntad

El arquero Claudio Bravo alegó ser llamado contra su voluntad y renunció a disputar los dos amistosos que Chile disputará este mes en Europa, una gira que marcará el debut del DT Reinaldo Rueda al frente de la Roja.



Bravo pedió ser borrado de la lista de convocados a la selección chilena hecha por el colombiano Rueda, quien sorprendió, además, con la inclusión de siete jugadores que no eran habituales en el equipo.



A través de su cuenta de Twitter, Bravo dijo estar comprometido con el proceso, pero explicó que tiene en agenda un viaje familiar, y además está preocupado de su "preparación y trabajo" con el Manchester City.



"Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad", escribió el jugador de 34 años en las redes sociales.



Amigos, no seré parte de la delegación de la Selección Chilena que jugará los amistosos en Europa, aquí les explico — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 14 de marzo de 2018