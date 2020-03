Brasil suspendió todas sus competiciones de fútbol por tiempo indefinido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol de Brasil no quedó por fuera de toda la situación que atraviesa el mundo por el coronavirus y este domingo quedaron suspendidas todas las actividades en el país norteño.

A través de un comunicado en su página web, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió suspender todos sus torneos a partir de este lunes 16 de marzo por un período indefinido.

Los torneos que están en curso y que paralizarán sus encuentros son Copa do Brasil, Campeonatos Femeninos Brasileños A1 y A2, Campeonato Sub 17 brasileño y Copa do Brasil Sub 20.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020

"Conocemos y asumimos la responsabilidad del fútbol en la lucha contra la expansión de COVID-19 en Brasil", dijo el presidente de la CBF, Rogério Caboclo.

En lo que tiene que ver con los torneos estaduales, según la comunicación de la CBF, “las Federaciones Estatales de Fútbol, entidades organizadoras, tomarán decisiones específicas para cada competencia, respetando su autonomía local”.

Por último, el comunicado del organismo rector del fútbol brasileño dijo que “CBF permanecerá en contacto permanente con el Ministerio de Salud, uniendo esfuerzos para que el país y el deporte superen el gran desafío en relación con la pandemia, con la esperanza de que, lo antes posible, podamos volver a la normalidad”.