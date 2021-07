Brasil-Argentina, la final de la Copa América: horario, dónde verlo y posibles alineaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El trofeo que no pudieron conseguir ni Diego Maradona ni Pelé, hoy está al alcance de la mano de los dos cracks que tienen Argentina y Brasil: Lionel Messi y Neymar. Esta Copa América, a diferencia de otras, tiene una importancia mucho más grande. Para otras generaciones pudo haber significado un título más, pero para ellos, dadas las cosas, es casi la final del mundo.

Mucho más aún para el rosarino que es consciente que la de hoy puede ser la última final en este certamen. El reloj biológico apura y la mochila con la selección mayor está cargada de malos tragos. Además de la final del Mundial de 2014, en la que cayó en alargue contra Alemania, Messi quedó al filo de obtener este trofeo en tres ocasiones: 2007, 2015 y 2016. Y en 2011, la otra vez que lo jugó, quedó eliminado rápidamente en su propio país contra Uruguay.

Ni el mundial en juveniles ni la medalla de oro en los Juegos Olímpicos alcanzaron para llenar ese vacío. Messi necesita conseguir con la mayor un título para entrar en la gloria eterna y también para terminar con una sequía, algo también un poco inexplicable, de 28 años sin títulos para una selección que por nombres siempre tuvo planteles top en el mundo.



Neymar está en la misma situación, pero tiene más crédito. Brasil viene de ganar la última Copa América y en estos 28 años incluso llegó a quedarse con la Copa del Mundo. Claro que para el talentoso delantero el crédito se acorta. La medalla de oro en los Juegos Olímpicos o el título en la Copa Confederaciones tampoco alcanzan para llenar un palmarés casi vacío en la mayor. A su favor también tiene la diferencia de edad con Messi (29 contra 34) y todo hace pensar que contará con más chances de vivir experiencias como la de esta noche.

Lionel Messi. Foto: Nicolás Pereyra.

Para Argentina es la final del mundo. Es cortar con años de frustraciones y al mismo tiempo la oportunidad, al fin, de ver a su ídolo alzando una copa con la camiseta de su país. Para Messi es un “Maracanazo” en sí mismo. No se compara con la gesta que obtuvo Uruguay, pero salvo que también defina el Campeonato del Mundo el próximo año en Catar esta puede ser su última bala. Así lo viven ambos. “Brasil con Neymar va a ser durísimo”, dijo Messi. “Pero lo que más quiero es ganar algo con la selección”, aclaró. “Por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea la victoria”, respondió Neymar.



Todas las miradas estarán puestas en el talento y lo que puedan hacer ellos dos, los estandartes y líderes futbolísticos de ambos países. “Sé cómo marcar a Messi, pero no lo voy a decir. Si Argentina nos dice cómo van a marcar a Neymar, nosotros abrimos el juego y les decimos cómo vamos a marcar a Messi”, aseguró Tite en la previa.



Thiago Silva, en tanto, fue un poco más cauto que su DT: “No lo vamos a anular a Messi porque es casi imposible anular a un jugador de ese nivel, pero sí vamos a minimizar sus acciones ofensivas para que no tenga espacios y vamos a neutralizar sus jugadas principalmente con los jugadores de articulación, a los que busca todo el tiempo”.



Esta noche, desde las 21.00 horas en Río de Janeiro, se comenzará a saber la verdad. Para los dos es la gloria eterna, pero para Messi es su “Maracanazo”. Neymar aún tiene tiempo y Brasil no está con la soga al cuello.



Neymar. Foto: EFE.

Genios: ¿cuál llega mejor?

Tal vez la figura de la noche sea otra, pero seguro los ojos del mundo estarán puestos en sus principales figuras: Messi y Neymar; pero ¿cuál llega mejor a esta final? De acuerdo a las estadísticas que SofaScore concedió a Ovación, el argentino jugó seis partidos en esta Copa América, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias. Además, ganó el 69% (33) de sus regates. El brasileño, en tanto, jugó cinco partidos, anotó dos goles y puso tres asistencias. En regates, se quedó con el 48% (26) de los duelos. Donde sí se impone el brasileño es en las situaciones creadas de gol. Generó un total de nueve, mientras que Messi acumuló seis.

Lionel Messi y Neymar. Foto: SofaScore.

¿Dónde ver el partido?

Se podrá ver en televisión a través las señales de Directv Sports por los canales 610, 612, 613 y 1610, 1612 y 1613 en HD, y por Dexary en los cables Nuevo Siglo por los canales Eventos 1 (471) y Eventos HD (475), TCC, Monte Cable a través de Eventos HD (454). También se podrá seguir con la transmisión de Cablevisión por el canal 719 y además por Flow.



A su vez también los usuarios podrán seguir las alternativas del evento continental a través de las plataformas digitales como DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive.