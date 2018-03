Boston River y Atenas en busca de una victoria para repuntar

BOSTON RIVER VS. ATENAS



Estadio: Parque Artigas (Las Piedras).



Hora: 16.30.



Árbitro: Esteban Ostojich. Asistentes: Richard Trinidad y Hebert Bogao.



Boston River: K. Larrea, R. Araújo, C. Valdez, G. Fratta, E. Etcheverry, D. Scotti, A. Nadruz, M. Arguiñarena, R. Flores, G. Mastriani y M. Callorda. DT: A. Apud.



Atenas: Á. Villete, M. Pereyra, S. Ramírez, E. Techera, A. Rodales, C. Keosseian, J. Varela, F. Usucar, L. Sosa, S. Barboza y F. Castellano. DT: A. Barán.