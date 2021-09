Boston River 0- Wanderers 2: Hernán Rivero amplió la ventaja para el Bohemio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Boston River y Rentistas se miden desde las 12:30 en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2021 en el Parque Artigas en busca de ganar, pero también sumar puntos en la Anual, después de un Apertura flojo.



En lo que va de esta nueva etapa del Campeonato Uruguayo, este sábado ya ganó Torque ante Sud América y River Plate frente a Cerrito, a la vez que empataron Cerro Largo y Nacional. Minutos antes al encuentro, Fénix derrotó a Rentistas.

Primer tiempo

Apenas se acomodaron los jugadores en cancha el Bohemio sorprendió, iban apenas dos minutos y el Ruso Méndez abrió el marcador para el visitante que se movía con intensidad.



Hasta los 20 no hubo ninguna otra situación de peligro, hasta que tras dos tiros de esquina, uno de cada lado, que apretaron al Sastre y un centro de Quagliata que cayó donde estaba Hernán Rivero, quien hábilmente puso el segundo, también de cabeza.



Facundo Labandeira llegaba siempre por el mismo lado y el Bohemio no lo corregía, con lo que casi recibe el primero de Boston sobre los 40’, el Sastre generó un par de jugadas peligrosas, pero que no logró mover el cero en el marcador local.