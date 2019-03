Boston River lo trajo de vuelta a la realidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quitarle méritos al triunfo 1-0 obtenido el miércoles en Barinas ante Zamora por la Copa Libertadores sería una necedad. Que un equipo uruguayo gane en el exterior es algo que, por estos tiempos, debe atesorarse. Nacional ganó allí más que tres puntos, o al menos pareció hacerlo.

Fue la primera victoria conseguida en la Era Eduardo Domínguez en los 90 minutos luego de cuatro partidos oficiales y un clásico amistoso, por lo cual se transformaba en la excusa perfecta para iniciar la recuperación. Sin embargo, fue pisar suelo uruguayo y con ello volver a la realidad. Boston River fue simplemente la herramienta para ese regreso no deseado.

Amaral entró y marcó la diferencia para que Nacional rescatara un empate

Venezuela ha crecido mucho futbolísticamente, pero sigue estando uno o dos escalones por debajo, sobre todo a nivel de equipos. Futbolísticamente Zamora fue muy pobre y Nacional, simplemente con la chapa, consiguió robarle un triunfo en su feudo. Ello no hizo más que disimular las fallas futbolísticas del tricolor.

Igualmente, haber conseguido esos tres puntos debió haber sido un disparador para ganar en confianza, primordial para que un equipo se sienta cómodo en la cancha.

Por más que el comienzo de Nacional fue muy alentador frente a Boston River, el no haber concretado el dominio que ejerció durante los primeros 25 minutos hizo decaer el ánimo de los futbolistas, que se fueron desinflando hasta verse 0-2 abajo en el marcador. Solo el empuje que le dio al equipo el ingreso de Rodrigo Amaral logró frenar lo que parecía una caída libre e inevitable.

Para Nacional este sábado ante Boston River fue una vuelta a la realidad; a una cruda realidad. El equipo no juega bien, no tiene confianza en la propuesta (por más que los futbolistas digan que sí) y cuando aún no se llegó a un tercio del campeonato, el Apertura ya parece una utopía. Debe haber un cambio drástico para que mantenga la ilusión.