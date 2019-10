Boston River regresó a los entrenamientos intentando dejar atrás el dolor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Boston River venía de conseguir una amplia e importante victoria (4-1) frente a River Plate, cuando sufrió el duro golpe de la muerte del juvenil Agustín Martínez.



Ayer los dirigidos por el “Tato” Martín García volvieron a los entrenamientos tras el fin de semana sin fútbol y después de haber acompañado a la familia de Agustín, e intentaron que la mañana fuera lo más normal posible.



“Hoy tratamos de que fuera un inicio de semana normal. Tratamos de no tocar el tema de Agustín porque el entierro el viernes fue durísimo. Además, estuvimos todos: el plantel principal, los juveniles, los dirigentes. Los juveniles fueron todos con la camiseta de Boston, por un pedido del papá. Te partía el alma”, contó el “Tato”.

“Fue muy triste por los papás, por la hermanita, por los jugadores nuestros, los chiquilines y los que bajan siempre a jugar en Tercera y estaban ahí cuando pasó todo”, explicó el técnico, quien habitualmente va a ver los partidos de la Tercera División pero ese día no pudo concurrir. “Mi mujer precisaba el auto y después ya no me dio el tiempo y me quedé. Estaba en eso cuando me llamó el gallego Berbia (el gerente deportivo de Boston) para contarme lo que había pasado y no podía creerlo”.



“Tratamos de enfocarnos en lo que va a ser el partido con Nacional. Como sabemos que vamos a tener un par de días de lluvia tratamos de aprovechar la cancha para trabajar táctico y ensayar lo que pensamos llevar a cabo el fin de semana”.

SCOTTI. “El viernes nosotros entrenamos un ratito a primera hora para llegar al entierro. Acompañamos a la familia en esa instancia, que es la más dolorosa. Lo que pasó nos trastocó toda la semana, porque la prioridad, las energías y la preocupación estuvieron puestas en eso y no en lo futbolístico. Pero ahora ya arrancamos a entrenar pensando en el próximo partido”, dijo Diego Scotti, volante del “Sastre” y vicepresidente de la Mutual.



Justamente, fue desde la Mutual que se exhortó a que el fin de semana se paralizara totalmente el fútbol, incluso sin entrenamientos. “Lo que buscamos desde la Mutual fue que la fecha no se jugara martes y miércoles, porque nos parecía que era muy inmediato. Lo que hablamos con los capitanes y delegados de los clubes fue que no quedara sólo en eso, sino que se pueda empezar a tomar decisiones que mejoren muchas cosas que tenemos arriba de la mesa”, relató Scotti.

“Sobre todo en la prevención, como está haciendo Gol al Futuro. Nosotros desde nuestro lado hemos tenido reuniones y estamos exigiendo estudios más profundos y no solamente el carné de salud que nos habilita a jugar hoy en día, que es muy básico”, añadió el experiente volante.



“Hemos hablado con los clubes porque es un trabajo que tiene que ser conjunto. Siempre tiene que haber un médico a la hora de jugar, en todas las categorías. Nuestra idea es que si no hay un médico tampoco se entrene, pero a veces hay flexibilidad de algunos planteles por la situación de los clubes. Por ejemplo, nosotros en Boston River hace ya tiempo que no entrenamos si no hay médico y ni que hablar en partidos amistosos. Y hoy tenemos médico todos los días en las prácticas. Como debe ser”.

CONFIANZA. Los del barrio Bolívar dieron vuelta la página para pensar en el partido frente a Nacional. “La idea es sumar. Ojalá que podamos hacerlo de a tres puntos, pero si no al menos sumar uno. Desde que llegó el ‘Tato’ sólo perdimos el partido con Plaza Colonia y en todas las demás fechas sumamos. El triunfo con River nos vino muy bien por los puntos, porque necesitábamos ganar y por la confianza. Le ganamos a un rival que venía muy bien. Ojalá podamos aprovechar el envión”, afirmó Scotti ilusionado.

El “Tato” García también reconoció lo importante que fue para ellos la goleada que le propinaron a los darseneros.



“Lo principal fue haber ganado, que era fundamental por la situación en la que estamos. Sumar de a tres te da un cierto aire, pero más allá de los cuatro goles lo que me dejó muy conforme fue el rendimiento. El equipo jugó un partidazo en todas las líneas. Y frente a un gran rival, que venía con su entrenador invicto. Fueron finalistas del torneo Intermedio con muy buen fútbol, pero lo pudimos planificar bien, les cerramos los caminos y llegamos con mucha contundencia”.



El conocimiento del entrenador de Boston River sobre Fossati también influyó en el partido de la tercera fecha del Clausura. “Yo lo tenía muy claro, hace muchos años que lo conozco. Me dirigió en Quinta División, en aquella famosa Quinta de oro de Peñarol, y luego fuimos Campeones Uruguayos en 1996. Sé que él no cambia el funcionamiento ni la estrategia. Juega con esa línea de tres y los carrileros. Y la verdad jugamos un partidazo. Estuvimos muy fuertes y concentrados y eso da confianza para lo que viene”.

TRICOLORES. Y lo que viene es Nacional el sábado. “Vamos a encontrar otro Nacional, diferente al que enfrentamos en el debut nuestro en el torneo Intermedio. Hoy Nacional es el equipo más fuerte: están con confianza y jugando bien. Hacen una presión alta muy interesante y tienen jugadores que llegan con mucha confianza, como Thiago Vecino. Le tocó jugar por la lesión de Bergessio y no le pesó para nada. Además, es un delantero que se sacrifica mucho para el equipo también. Vamos a agarrar a un Nacional muy complicado”, reconoció el entrenador de Boston River.

LA CANCHA. Tras el partido del Intermedio, los tricolores se quejaron del estado del campo de juego del estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde se jugará el sábado. “Era la realidad; no estaba en buenas condiciones, pero hoy es otra cosa. Ya en el partido frente a Cerro vimos que había mejorado. Fue un pedido nuestro para que la cuidaran un poco más, la resembraran y sobre todo que bajaran la cantidad de partidos por fin de semana. Le estaban dando mucho palo. Y era muy difícil cuidarla con tantos partidos. La Intendencia se puso las pilas y hoy está un poco mejor”, aclaró el “Tato”.



“La cancha está mucho mejor, hay que ver con estas lluvias. Y por suerte se juega de tarde, porque la iluminación cuando jugamos con Nacional en el Intermedio no era buena”, coincidió Scotti.



La intención del técnico es entrenar en Florida el miércoles, tal como iban a hacer el jueves pasado, cuando él mandó a dar vuelta el ómnibus para acompañar a la familia de Agustín.



De no ser posible, realizarán la práctica de fútbol en el complejo de la Mutual, donde entrenan diariamente por la mañana. El sábado almorzarán todos juntos en la sede antes de viajar a Florida.